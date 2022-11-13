أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي

أسدل مانشستر يونايتد الستار على الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خاض آخر مباراة فيه قبل التوقف الدولي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022.

وكان قد نجح مانشستر يونايتد في اختباره الأخير قبل كأس العالم، بعدما حقق فوزاً صعباً على مضيفه فولهام بنتيجة 2-1، الأحد، على ملعب كرافين كوتاج، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد افتتح التسجيل أولاً في الدقيقة 14 من عمر المباراة، عن طريق لاعب وسطه الدنماركي كريستيان إريكسن.

وبعد 16 دقيقة من بداية الشوط الثاني، نجح دانيل جيمس، لاعب مانشستر يونايتد السابق، في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، نجح الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو في تسجيل هدف الفوز القاتل لـ"الشياطين الحمر".

وبذلك يستعيد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الهزيمة في الجولة الماضية ضد أستون فيلا، رغم أنه فاز عليه بعد ذلك في كأس الرابطة.

مانشستر يونايتد

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 26 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، غير أن الفريق اللندني لعب مباراة أكثر.

وبذلك تنتهي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز قبل كأس العالم، حيث يتربع أرسنال على صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

جدير ذكره أنه يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث في "البريميرليج" برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة عن توتنهام، فيما يأتي مانشستر يونايتد خامسا بفارق 4 نقاط أمام ليفربول صاحب المركز السادس.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023

أرسنال - 37 نقطة

مانشستر سيتي - 32 نقطة

نيوكاسل يونايتد - 30 نقطة

توتنهام هوتسبير - 29 نقطة

مانشستر يونايتد - 26 نقطة

ليفربول - 22 نقطة