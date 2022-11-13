مــا هــي القنــوات الناقــلة لكــأس العــالم قطــر 2022؟

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022؟، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال القنوات الناقلة لكأس العام 2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الاوقات عن جميع القنوات التي تنقل كأس العالم في قطر 2022، ومؤخراً زادت عمليات البحث من قبل عشاق كرة القدم على القنوات التي ستنقل بطولة كأس العالم 2022 بشكل كبير، ونتيجة لهذه الزيادة قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022؟، ولمعرفة كافة القنوات الناقلة وتردداتها تابع المقال للنهاية، آملين أن ينال على اعجابكم.

كأس العالم 2022

أيام قليلة وتنطلق كأس العالم 2022، وتتكاثر الأسئلة حول كيفية متابعة المسابقة تلفزيونيا، وإذا ما تتواجد قنوات مفتوحة يمكن المتابعة عليها.

ونقدم لكم فيما يلي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 وكيفية مشاهدة البث المباشر للبطولة الأقوى في كرة القدم.

موعد كأس العالم قطر 2022

ستكون بداية كأس العالم قطر 2022 يوم 20 نوفمبر\تشرين الثاني، بالمواجهة الافتتاحية بين المنتخب القطري صاحب الأرض، مع نظيره الإكوادوري بملعب لوسيل.

وستمتد كأس العالم من 20 نوفمبر\تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر\كانون الأول

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 هي قنوات "بي إن سبورتس"، حيث حصلت على حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد خصصت قنوات "بي إن سبورتس" 7 قنوات في باقة كأس العالم 2022، وهي باقة beIN Sports Max من 1 إلى 6، بالإضافة إلى قناة للبث بتقنية 4K.





قنوات الكأس الرياضية 2022

وتعد بي إن سبورتس ليست الناقل الوحيد لبطولة كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل ستُضاف إليها قنوات الكأس الرياضية القطرية.

وأعلنت قنوات الكأس أنها ستتحصل على بث جميع مباريات المونديال بعد اتفاقية مع بي إن سبورتس، ولكن ستظل تحت باقتها.





وخصصت قنوات الكأس 4 قنوات جديدة خاصة لكأس العالم، Extra 1,2,3,4 يمكن إيجادهم عبر جهاز بي إن سبورتس انطلاقا من القناة رقم 711.

التلفزيون المغربي

التلفاز المغربي سيكون من ضمن القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 أيضا، فبحسب الإعلان سيذيع 10 مباريات منها مباريات منتخب المغرب في دور المجموعات، ولكن سيكون البث أرضيا وليس فضائيا.

مشاهدة البث المباشر لكأس العالم 2022 عبر الإنترنت

البث المباشر لكأس العالم 2022 على الإنترنت سيكون عبر تطبيق "TOD".

كما يمكنك الاشتراك في خدمة beIN Conncet، ومتابعة المونديال من خلاله عبر الإنترنت أيضا.