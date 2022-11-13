ما حقيقة توقف معاشات تكافل و كرامة 2022 في مصر | رابط الاستعلام عن مستحقي معاشات تكافل و كرامة

اسباب وقف معاش تكافل وكرامة 2022، يعد معاش التضامن والكرامة أحد أهم برامج الدعم للشعب المصري في هذا الوقت في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد. أخبار حول إيقاف هذه المساعدة.

اسباب وقف معاش تكافل وكرامة 2022

انتشرت أخبار كثيرة عن وقف معاش التضامن والكرامة للمصريين ، مما أدى إلى انتشار هذا الخبر الكثير من المخاوف والقلق بين المواطنين الذين استحقوا هذه المساعدة من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي حقيقة هذا الخبر من خلال بيان أصدرته وينص على أنه لن يتم وقف معاش التكافل والكرامة إلا في بعض الحالات التي يتم فيها انتهاك الشروط الموضحة.

سبب وقف معاش تكافل وكرامة

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عبر مداخلتها الهاتفية في أحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية ، أسباب رفض أو تعليق معاش التضامن والكرامة ، ومن هذه الأسباب:

أن يكون لديك وظيفة في الخارج.

امتلاك أكثر من ثلاثة حيوانات أو جرار زراعي.

ان يكون لديك عملك الخاص.

أن يلتحق أبناء مقدم الطلب بالمدارس الخاصة وأن يعمل بأحد قوات الشرطة.

أن يكون صاحب سيارة مصنعة بعد عام 2000.

أن يكون لدى الشخص مشاريع عملية خارجية كبيرة كالمشاريع الاستثمارية التي تعمل على تعزيز دخله.

أن يكون مالكاً لعقار أو أراضٍ زراعية تزيد قيمتها على فدان واحد.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفسر المستفيد من معاش التكافل والكرامة الاستعلام بالطريقة الإلكترونية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي: