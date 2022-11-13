مناورة عسكرية "إسرائيلية" في الجولان المحتل تبدأ اليوم وتنتهي الخميس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مناورة عسكرية ستبدأ مساء اليوم في الجولان السوري المحتل حتى الخميس المقبل.

وقالت القناة الـ13 العبرية: "أن قرر الجيش البدء غداً بمناورة عسكرية في منطقة الجولان المحتل وستستمر حتى الخميس المقبل".

وفي وقتٍ سابق، كان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انطلاق مناورة عسكرية في جنوب فلسطين المحتلة وتنتهي مساء يوم غد الاثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان مقتضب: "إن المناورة العسكرية في "غلاف غزة" ستشمل التدريب في وقت متأخر من الليل، حيث سيتم إطلاق قنابل إنارة وسماع أصوات انفجارات في المنطقة".