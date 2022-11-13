استشهاد عسكريين سوريين بقصف جوي صهيوني على مطار "الشعيرات" في حمص

استُشهِدَ، مساء اليوم الأحد، عسكريين سوريين خلال قصفٍ جوي صهيوني على مطار "الشعيرات" في مدينة حمص وسط سوريا.

وقالت وزارة الدفاع السورية: "عند الساعة 23 : 18 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه طرابلس - الهرمل شمال لبنان، مستهدفاً مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص".

وأضافت الدفاع السورية:"وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية.

وكانت تصّدت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم الأحد، لعدوان صهيوني جديد استهدف مناطق في ريف حمص الجنوبي الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في وقتٍ سابق، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي وأسقطت عدداً منها.