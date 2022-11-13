من هو أفضل هداف عربي في تاريخ كأس العالم؟

يبحث الكثير من العرب مؤخراً على محركات البحث، عن أفضل هداف عربي في تاريخ كأس العالم، وخاصة انه لا يتبقى الكثير من الأيام على انطلاق كأس العالم قطر 2022.

أفضل هداف عربي في تاريخ كأس العالم

يبقى سامي الجابر أسطورة الهلال ومنتخب السعودية المعتزل هو الهداف الأبرز والأفضل بين اللاعبين العرب في تاريخ كؤوس العالم.

ورغم أن قارة إفريقيا كانت صاحبة أفضل المشاركات العربية في تاريخ المونديال عبر منتخبات المغرب والجزائر، أو الريادة في الظهور فيما يخص منتخب مصر، إلا أن أفضل هداف عربي في المونديال يبقى خليجياً من القارة الآسيوية.





أهداف سامي الجابر في كأس العالم

جاءت أهداف سامي الجابر الـ3 في كؤوس العالم في شباك 3 منتخبات إفريقية وهي المغرب ثم جنوب إفريقيا وأخيراً تونس.

وسجل الجابر هدفه الأول في المونديال بملعب العمالقة في إيست روسرفورد بولاية نيوجيرسي الأمريكية في الجولة 2 من دور المجموعات لكأس العالم 1994، بركلة جزاء بعد 7 دقائق.

أهداف سامي الجابر مع منتخب السعودية

وسجل سامي الجابر على مدار مشواره مع الأخضر 46 هدفاً في 156 مباراة، منها 3 أهداف في 3 كؤوس عالم مختلفة من 1994 إلى 2006.