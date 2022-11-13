بالفيديو ستة قتلى و53 جريحًا في تفجير إسطنبول

قُتل ستة أشخاص على الأقل، وأُصيب 53 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، في انفجار في شارع الاستقلال في قلب مدينة إسطنبول التركية.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان:" أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، وأفاد بأن الانفجار نُفذ بواسطة قنبل"..

وأوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.نقلاً عن إردوغان قوله :"أن الأمة التركية يجب أن تتأكد أن المسؤولين عن الهجوم سيعاقبون".

وأضاف أردوغان :"إن السلطات المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي الهجوم، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دور لامرأة في الانفجار".

وفي وقت سابق، كتب المحافظ علي يرليكايا. على "تويتر" "بحسب المعلومات الأولية، قتل أربعة أشخاص وأُصيب 38 بجروح في الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال".

وهزّ الانفجار شارع الاستقلال السياحي بمنطقة التقسيم، وهرع رجال الإطفاء وعدد من مركبات الأمن التركي، إلى مكان وقوع الانفجار في شارع الاستقلال، وتم إرسال العديد من رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى المنطقة.

واتخذت فرق الشرطة الإجراءات الأمنية اللازمة في المنطقة التي وقع فيها الانفجار، والذي لم يعلم حتى الآن مدى الإصابات الناتجة عنه.

ويُشار إلى أنه حصل الانفجار بُعيد الساعة 16,00، في وقت كان حشد المارة كثيفًا في شارع الاستقلال، حسبما أفادت القناة التلفزيونية التركية "إن تي في"، التي أشارت إلى وقوع "خمسة إلى عشرة جرحى" على الأقل في وقت سابق، قبل الإعلان عن ارتفاع عدد الإصابات.

وأظهرت لقطات نشرتها القناة انتشار فرق الإغاثة والشرطة في المكان الذي أُخلي من المارّة.

جدير ذكره أنه في صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول لحظة وقوع الانفجار، تبدو ألسنة لهب من بعيد بعد دوي انفجار وسط حالة ذعر بين المارة.