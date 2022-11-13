من هو وائل خواجي ويكيبيديا .. سبب وفاة زوجة وائل خواجي

من هو وائل خواجي ويكيبيديا ، وبعد أن علم فرق فلسطين اليوم في الساعات الأخيرة من هذا اليوم الاحد الموافق 13-11-2022 عن وفاة زوجة وائل خواجي لقد قمنا بنشر هذه المقالة التي نوضح فيها الإجابة عن تساؤل الجمهور السعودي والعربي ، حيث قمنا بوضع معلومات عامة عن هذا المواطن المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على موقع يوتيوب حيث تصدر قائمة التريند بعد الإعلان عن وفاة زوجته ولقد وضعنا لكم في هذه السطور سبب الوفاة وموعد الدفن وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

من هو وائل خواجي ويكيبيديا

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم معلومات عامة عن الإجابة حول تساؤل الجمهور السعودي والباحثين من دول أخرى عن من هو وائل خواجي ، وهو مواطن سعودي يقطن في منطقة جازان ، ويقدم برامج كوميدية على YouTube، كما ويقدم "ستاند أب كوميدي" على شاشات التلفزيون.

كما ويشارك هذا المشهور الذي يتابعه الملايين من الأشخاص في مسلسل "شباب البومب" الذي عرض في رمضان 2016.

سبب وفاة زوجة وائل خواجي في السعودية

وبحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مقدمتها موقعي فيسبوك وتويتر حول سبب وفاة زوجة وائل خواجي هو بسبب تعرضها لوعكة صحية خطرة مفاجئة نقلت على إثرها على المستشفى قبل أن يعلن الأطباء عن وفاتها ، وعن موعد الدفن فهي التالي.





موعد دفن زوجة وائل خواجي

ومن المقرر أن يتم دفن وتشييع جنازة زوجة وائل خواجي هو عصر يوم غد الاثنين الموافق 14-11-2022 في منطقة هروب في جازان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية .

وفاة زوجة وائل خواجي

عبد الرحمن علق : "انتقلت الى رحمة الله زوجة اخوي وائل خواجي إلى رحمة الله قبل قليل أسال الله ان يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وان يصبرك يا ابو تركي ويصبر عيالك وانا لله وانا اليه راجعون ".

سارة عبد علقت على وفاة زوجة وائل خواجي في السعودية : "لاحول ولا قوّة إلّا بالله نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته والله يربط على قلوب هلها عيالها وزوجها ويرزقهم الصبر والسلوان"

اما حساب خلود كتبت : "يا رب عوّض شبابها في جنان لا تفنى ولا تزول، اللهم أجعل رحيلها راحة لها من فتن الدنيا، اللهم ارحمها واغفر لها و تجاوز عنها ونوّر قبرها وآنس وحدتها وأجعلها يا الله من المبشرين بالجنة، اللهم أجعلها في نُور دائم لا ينقطع وأجعلها في مساكن جنتك آمنة مطمئن".

الذين اذ اصابتهم مصيبه قالوا ان الله وان اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل م اصابها كفاره لها يارب صبر اهلها واطفالها وكون معهم 💔 #دعوه_لزوجه_وايل_خواجي — حور 🤍 (@Hooorr__99) November 13, 2022

ناديا علقت : "الله يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويجعل منزلتها اعلى جنات النعيم والله يدخلها الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب وروح وريحان ورب غير غضبان ويجعلها في الفردوس الاعلى من الجنة ويصبر اهلها واطفالها واحبابها وزوجها ويجبرهم جبرًا انت وليه ".

اما حساب سراب فقد علق على وفاة زوجة وائل خواجي : "اللهم أبدلها داراً خيرا من دارها واجعل منزلتها في علّيين ، وثبّتها عند السؤال واجعل ما أصابها تكفيرا للذنوب والآثام، اللهم ارحمها واغفر لها وعافها واعفُ عنها، واجعلها مّمن يدخلون جنّتَك دونَ حِساب ولا سابق عذاب، يا غفور يا ودود ".

محمود علق على وفاة زوجة وائل خواجي في السعودية : "يا رب أمسح على قلبهم مسحاً يزيل وجع الفراق اللهم أجبر قلوبهم وخواطرهم جبراً أنت وليه يا رب ثبت صبرهم وقوي إيمانهم وهون حزنهم يا رب بعزتك وجلالك وعظيم قدرتك أمنحهم هبوب لطفك، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب ".