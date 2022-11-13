سبب وفاة زوجة وائل خواجي وموعد الدفن ويكيبيديا .. وفاة زوجة وائل خواجي

سبب وفاة زوجة وائل خواجي وموعد الدفن ويكيبيديا ، وقام فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي سنجيب فيها عن كامل استفسارات الجمهور السعودي والعربي بعد الإعلان رسميا اليوم الاحد 13-11-2022 عن وفاة وائل خواجي في المملكة العربية السعودية ، حيث تصدر هذا الخبر قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى محرك جوجل الشهير فيما تفاعل الآلاف معه سائلين المولى عزوجل بأن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ولقد قمنا بوضع بعض من هذه التغريدات في هذه المقالة وعن تفاصيلها التي وضعنا في نهايتها معلومات عامة عن السعودي وائل فهي التالي:.

سبب وفاة زوجة وائل خواجي في السعودية

وبحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مقدمتها موقعي فيسبوك وتويتر حول سبب وفاة زوجة وائل خواجي هو بسبب تعرضها لوعكة صحية خطرة مفاجئة نقلت على إثرها على المستشفى قبل أن يعلن الأطباء عن وفاتها ، وعن موعد الدفن فهي التالي.

موعد دفن زوجة وائل خواجي

ومن المقرر أن يتم دفن وتشييع جنازة زوجة وائل خواجي هو عصر يوم غد الاثنين الموافق 14-11-2022 في منطقة هروب في جازان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية .

وفاة زوجة وائل خواجي

عبد الرحمن علق : "انتقلت الى رحمة الله زوجة اخوي وائل خواجي إلى رحمة الله قبل قليل أسال الله ان يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وان يصبرك يا ابو تركي ويصبر عيالك وانا لله وانا اليه راجعون ".

سارة عبد علقت على وفاة زوجة وائل خواجي في السعودية : "لاحول ولا قوّة إلّا بالله نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته والله يربط على قلوب هلها عيالها وزوجها ويرزقهم الصبر والسلوان"

اما حساب خلود كتبت : "يا رب عوّض شبابها في جنان لا تفنى ولا تزول، اللهم أجعل رحيلها راحة لها من فتن الدنيا، اللهم ارحمها واغفر لها و تجاوز عنها ونوّر قبرها وآنس وحدتها وأجعلها يا الله من المبشرين بالجنة، اللهم أجعلها في نُور دائم لا ينقطع وأجعلها في مساكن جنتك آمنة مطمئن".

الله يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويجعل منزلتها اعلى جنات النعيم والله يدخلها الجنه من غير حساب ولاسابق عذاب وروح وريحان ورب غير غضبان ويجعلها في الفردوس الاعلى من الجنه ويصبر اهلها واطفالها واحبابها وزوجها ويجبرهم جبرًا انت وليه😢

#دعوة_لزوجة_وايل_خواجي — نَــاد المطيري🤍. (@Wn_ii5) November 13, 2022

محمود علق على وفاة زوجة وائل خواجي في جازان بالسعودية : "يا رب أمسح على قلبهم مسحاً يزيل وجع الفراق اللهم أجبر قلوبهم وخواطرهم جبراً أنت وليه يا رب ثبت صبرهم وقوي إيمانهم وهون حزنهم يا رب بعزتك وجلالك وعظيم قدرتك أمنحهم هبوب لطفك، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب ".

من هو وائل خواجي ويكيبيديا

ولقد وضع لكم فريق الحياة واشنطن معلومات عامة عن الإجابة حول تساؤل الجمهور السعودي والباحثين من دول أخرى عن من هو وائل خواجي ، وهو مواطن سعودي يقطن في منطقة جازان ، ويقدم برامج كوميدية على YouTube، كما ويقدم "ستاند أب كوميدي" على شاشات التلفزيون.

كما ويشارك هذا المشهور الذي يتابعه الملايين من الأشخاص في مسلسل "شباب البومب" الذي عرض في رمضان 2016.