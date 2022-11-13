فيديو.. انفجار يهز إسطنبول ويوقع قتلى وجرحى

سقط ، اليوم الاحد، عدد من القتلى والجرحى في انفجار في إسطنبول بتركيا.

وتداول الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، يظهر الاضرار التي تسبب بها الانفجار الغامض، مع وصول عناصر أمنية إلى المكان في شارع الاستقلال السياحي الشهير بمنطقة تقسيم.

من جهته، قال والي إسطنبول، علي يرلي قايا، إن السلطات أرسلت على الفور فرق الإسعاف والإطفاء كما أرسلت خبراء في تفكيك المتفجرات.

وبحسب بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، فإن الانفجار ناجم عن تفجير شخص نفسه، ولهذه اللحظة لم تؤكد الجهات الأمنية التركية صحة هذه الانباء.