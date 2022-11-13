بالصور انطلاق فعاليات مسابقة "العائلة القرآنية" وإقبال كبير من العائلات المقدسية

​​​​​​​انطلقت فعاليات مسابقة "العائلة القرآنية" في مدينة القدس، حيث تتنافس مئات العائلات للتويج باللقب في المسابقة الأولى من نوعها في حفظ القرآن الكريم في مدينة القدس.

وشهد اليوم الأول والثاني إقبال كبير من العائلات وأبنائهم للمشاركة في التصفيات التي عقدت في المصلى المرواني بالمسجد الأقصى.

وينظم مركز زيد بن ثابت لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم المسابقة التنافسية بين العائلات المقدسية بعنوان " العائلة القرآنية" تحت رعاية شبكة "القدس البوصلة".

وتتنافس العائلات في تخريج أكبر عدد من أبنائها في حفظ سور من القرآن الكريم.

وتشمل المسابقة 4 مراحل، الأولى للأطفال من عمر 5- 7 سنوات (حفظ سورة الملك)، والثانية بين 8-11 عاماً (حفظ سورة الواقعة)، والمرحلة الثالثة من عمر 12-14 عاماً (حفظ سورة الإسراء)، والرابعة من عمر 15 فما فوق (حفظ سورة الأنعام).

وسيُكرم الفائزون الأوائل في كل مرحلة، حيث يحصل كل فائز من المرحلتين الأولى والثانية على 100$، وكل فائز من المرحلتين الثالثة والرابعة على 150$.

أما درع التكريم لأفضل عائلة مقدسية سيكون من نصيب من يلتحق أكبر عدد من أبنائها في المسابقة.

وقال المتسابق الطفل أحمد رامي علوي "بدي أحفظ القرآن عشان أتقرب لربنا وأخد حسنات وأدخل الجنة إن شاء الله".

ووصفت إم ابراهيم الشويكي التي كانت بصحبة أبنائها الـ7 المشاركين في المسابقة، الأجواء الجميلة والمشجعة للعائلة ككل وللمشاركين".

وقالت " يوم القيامة الكل يفر من بعضه البعض إلا حفظة القرآن يبحث كل منهم عن أمه وأبيه ليلبسهم تاج الوقار".













