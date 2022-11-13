الديك: وصول العينات التي اخذت من ذوي المفقودين بحادثة غرق السفينة في تونس

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن العينات التي أخذت من ذوي المفقودين نتيجة غرق أحد القوارب قبالة السواحل التونسية خلال الأسابيع الماضية، وصلت صباح اليوم إلى تونس.

وأكد في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن العينات وصلت بجهد ومتابعة من سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، بتعاون مشترك مع سفير الجمهورية التونسية في القاهرة الذي قام بتأمين وصولها إلى الجمهورية التونسية.

وأضاف أن سفارة دولة فلسطين لدى تونس تواصل بذل مساعيها لدى السلطات المختصة لتأمين البدء بمطابقة العينات مع الجثامين الموجودة لدى السلطات التونسية وبالسرعة الممكنة، مؤكدا أن الوزارة ستواصل بذل جهودها لمعرفة مصير أبناء شعبنا المفقودين وإعلام أسرهم وذويهم بالنتائج.