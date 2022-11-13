أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان.

وأفادت مصادر مقدسية أن 155 مستوطنا اقتحموا الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

ومنعت قوات الاحتلال حراس الأقصى من إلباس السياح لباسا محتشما خلال اقتحاماتهم للمسجد بلباس فاضح.

وتزامنًا مع اقتحامات المستوطنين وانتهاك حرمة المسجد، تتواصل الدعوات إلى شد الرحال للأقصى والرباط فيه، للدفاع عنه ومواجهة مخططات تهويده.

وشد أهالي من الناصرة في الداخل المحتل الرحال للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

حذر مركز القدس للدراسات من تصعيد كبير يعد له المستوطنون بحق المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة القادمة للوصول إلى أهدافهم باستباحة المسجد، واستخدام أبواب جديدة في الاقتحامات.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ونفذت جولات استفزازية في شوارعها.

ويواجه أهالي بلدة سلوان خطر التهجير القسري عن منازلهم لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية.