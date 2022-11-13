العاهل الأردني: الحل العادل والشامل في المنطقة يبدًا بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي

أكد العاهل الأردني، عبدالله الثاني، اليوم الاحد، أن بلاده ستبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية، قائلاً: "لا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل".

وأضاف العاهل الأردني، أنه خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عسر، ان هذا الحل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"

وشدّد الملك عبدالله الثاني، على أن بلاده ستواصل دورها في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، لافتًا إلى أن غياب أفق للحل السياسي ينبغي ألا يحول دون مواصلة العمل من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصاديا، لتعزيز صمودهم على أرضهم وتثبيت حقوقهم المشروعة.

وجدد تأكيد بلاده على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي.