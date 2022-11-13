تحديد موعد الإعلان عن قائمة منتخب تونس النهائية لكأس العالم 2022

إعلان قائمة منتخب تونس "نسور قرطاج" النهائية لـ كأس العالم 2022 ، اثار إعلان القائمة النهائية للمنتخب التونسي ، حالة من الغضب في صفوف الجمهور وخاصة ان الاعلان كان بسبب التأخر في الاعلان وكان الاعلان في البداية ل16 لاعباً دون 26 لاعباً والتبرير لاستفادة الاندية الاوروبية بكفاءة الاعبين ليتم الاعلان بعد ذلك عن الفريق ، ولكن الاعداد العشوائي ايضا طغى قبل المونديال ، حيث يشارك أن 8 لاعبين فقط يشاركون حاليا في المعسكر الإعدادي في السعودية بانتظار التحاق بقية لاعبي النصف الأول من القائمة، في مرحلة أولى ثم الإعلان فيها عن القائمة النهائية التي ينتظر أن تضم 26 لاعبا.

موعد إعلان قائمة منتخب تونس النهائية لـ كأس العالم 2022

تأجيل الإعلان عن قائمة نسور قرطاج لمونديال قطر موجة من ردود الأفعال العنيفة، ففي وقت بدأت قوائم كل المنتخبات المشاركة في النهائيات تظهر تباعا، فاجأ مدرب منتخب تونس المتابعين بالاقتصار على دعوة 16 لاعبا فقط، مبررا قراره باستمرار مشاركة عدد من اللاعبين التونسيين مع أنديتهم في بعض الدوريات الأوروبية.





قائمة مبدئية لمنتخب تونس تضم 16 لاعباَ

ويوم الأحد الماضي، أعلن مدرب منتخب تونس جلال القادري عن قائمة من 16 لاعبا للسفر إلى مدينة الدمام السعودية، وذلك للمشاركة في المعسكر الإعدادي الأخير قبل التحول إلى الدوحة لكن 8 منهم فقط كانوا على متن الرحلة، وهم: "

"محمد علي بن رمضان

وأيمن البلبولي

وغيلان الشعلالي

وعلي معلول

وسعد بقير

وياسين مرياح

وسيف الدين الجزيري

ونعيم السليتي

إعلان قائمة مصغرة تضم عددا محدودا من اللاعبين ، حيث واعتبر عدد من الملاحظين أن البرنامج الإعدادي لنسور قرطاج قبل المونديال طغت عليه العشوائية .





الموعد النهائي لتشكيلة المنتخب التونسي

وقال علي بومنيجل المدرب المساعد لمنتخب تونس الأول لكرة القدم ، في تصريحات صحفية: "هناك لاعبين في الدوريات الأوروبية ينهون التزاماتهم مع فرقهم يوم 13 من الشهر الجاري، ولذلك قررنا أن يكون بعد غد الإثنين 14 نوفمبر، موعدا لإعلان القائمة النهائية".

وتنطلق بطولة كأس العالم قطر 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل، ويلعب المنتخب التونسي في المونديال للمرة السادسة في تاريخه.

ويخوض المنتخب التونسي مبارياته في كأس العالم قطر 2022 ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات الدنمارك وفرنسا وأستراليا، ويستهل مشاركته السادسة في المونديال والثانية على التوالي، بمواجهة منتخب الدنمارك يوم 22 من الشهر الجاري.

وتفتتح تونس مشاركتها، في مونديال قطر 2022، بملاقاة الدانمارك يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على ملعب المدينة التعليمية.

وفي الجولة الثانية، تواجه تونس منتخب أستراليا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بملعب الجنوب، وتستكمل مباريات الدور الأول بمواجهة أبطال العالم منتخب فرنسا في 30 من الشهر ذاته بملعب المدينة التعليمية.