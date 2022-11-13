أوكرانيا تعتزم بناء مفاعل نووي بمساعدة الولايات المتحدة

أعلنت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، أن كييف وواشنطن تخططان لبناء مفاعل نووي صغير في أوكرانيا.

وكتبت ماركاروفا على صفحتها على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة): "اليوم في إطار مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للمناخ أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمناخ جون كيري ووزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو إطلاق مشروع تجريبي لبناء مفاعل صغير في أوكرانيا".

ووفقًا لها، فإن المشاركين في المشروع التجريبي هم الاتحاد الدولي لمختبر "أرغون" الوطني وإدارة الطاقة الأوكرانية ومجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والمركز العلمي والتقني الحكومي الأوكراني للسلامة النووية والإشعاعية.

كما عددت السفيرة بعض الشخصيات الأمريكية التي تمتلك اختصاصات علمية المشاركة في مشروع البناء.