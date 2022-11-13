شاهد نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية بث مباشر، شهدت نتائج الانتخابات النصفية لجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين منافسة شرسة بين ممثلو حزب الديمقراطيين وممثلو الجمهوريين، حيث يأمل الجمهوريون في حيازة أكبر عدد من مقاعد مجلس الشيخ والتصويت على عدم إكمال الرئيس الأمريكي جوا بايدن الرئاسة، بينما يتمنى الديمقراطيون أن يبقوا على رئيسهم على رأس الهرم في الإدارة الأمريكية، وأن لا يتم تنحيه بعد التصويت ضده من الجمهوريين، وفي التفاصيل، فقد احتفظت السيناتور الديموقراطية الأميركية، كاثرين كورتيز ماستو، بمقعدها بمجلس الشيوخ عن ولاية نيفادا، في انتصار يضمن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ عام 2023، الأمر الذي اعتبره بايدن تعزيزا لوضعه السياسي قبل لقائه الرئيس الصيني.

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ويهتم أنصار الحزبين الديمقراطي والجمهوري في البحث عن، شاهد نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية بث مباشر، حيث إن المنافسة كانت شديدة بين المتنافسين من الحزبين، ومع فوز ماستو في أعقاب فوز السناتور الديمقراطي مارك كيلي بإعادة انتخابه في ولاية أريزونا في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الجمعة، يسيطر الديمقراطيون الآن على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ الذي يضم 100عضو، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الانتخابات النصفية الأمريكية 2022 مباشر، لتشاهدوا النتائج على الهواء مباشرة.

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أنصار الديمقراطيون يرغبون في تعزيز فوز مرشحيهم، نتائج الانتخابات النصفية الامريكية مباشر، بينما يأمل الجمهوريون لإعادة السيطرة على كافة المرافق الأساسية المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما رئاسة الولايات المتحدة، وكذلك مجلس الشيوخ الذي يتخذ القرارات المهمة في البلاد، سيطرة الديمقراطيين، جعل الفوز الذي حققه كافيا لتعزيز سيطرتهم على مجلس الشيوخ في 2023-2024 حيث يمكن لنائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس كسر التعادل في المجلس مما يضمن تحقيق الرئيس جو بايدن انتصارات.







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ونرفق لكم في فريق العمل، الانتخابات النصفية الامريكية مباشر، إذ إن هناك أنصار يعدون بالملايين في جميع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إن نحو 350 مليون ناخب يصوتون على تلك المقاعد في الشيوخ والكونغرس الأمريكيين، حيث فاز جو بادين عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الماضية ليصبح رئيساً للولايات المتحدة خلفاً لدونالد ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري، شاهد نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية بث مباشر.