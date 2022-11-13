عم الشهيد فاروق سلامة: بطولة ابننا تشكل منارةً للأجيال القادمة وتحيةً للقائد النخالة

ثمَّن ذوو القيادي بكتيبة جنين الشهيد فاروق سلامة، دور حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في ريادة العمل المقاوم على أرض فلسطين، واستشعارهم للأمانة الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وتغليبهم لمصلحة شعبنا وقضيته الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة.

جاء ذلك زيارة لوفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالساحة السورية - يتقدمه ممثل الحركة اسماعيل السنداوي- لأبناء عمومة القيادي الشهيد سلامة وأقاربه في مدينة صحنايا، بريف العاصمة السورية دمشق، مساء أمس.

وقال السنداوي مخاطباً عم الشهيد وأبنائه:"جئنا لا لنعزيكم بل لنبارك لكم باستشهاد الفارس فاروق، الذي لم يتأخر يوماً عن تلبية نداء الواجب، وكان بحق أسداً مقداماً في المواجهة من خلال عمله كقيادي في كتيبة جنين، وتنسيقه ودعمه لمجموعات عرين الأسود في نابلس".

وأضاف "فقدان الفارس فاروق آلمنا وأحزننا، لكن عزاءنا أنه ارتقى شهيداً كما كان ينشد".

وأعرب السنداوي عن أمانيه بأن يفك الله أسر شقيق الشهيد إيهاب، مقدراً لهذه العائلة تضحياتها وبطولاتها الكبيرة.

وتقدم ممثل حركة الجهاد الإسلامي بسورية، بالتبريكات باسم الأمين العام وقيادة الحركة وكوادرها من عائلة الشهيد، الذي اصطفاه الله ليكون عريساً في جنانه -بمشيئته تعالى-.

من جانبه، قال عم الشهيد رائق سلامة: "نقدر لكم هذه اللفتة الكريمة، وهذا عهدنا بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، التي لها باع طويل وبصمة مستمرة في المواجهة والاشتباك وتحدي الاحتلال"، مطيراً التحية لأمينها العام القائد زياد النخالة (حفظه الله).

ولفت سلامة، إلى أن بطولة الشهيد فاروق وإخوانه الشهداء، تشكل منارة للأجيال القادمة حتى تظل الثورة مستمرة، مؤكداً أن دماءهم لن تذهب هدراً.

وأشار إلى أن مسيرة التحرير تحتاج تضحياتٍ وأثماناً كبيرة، وعلينا خلالها أن نتسلح بالوعي والعزيمة والصبر.