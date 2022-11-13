تشكيلة منتخب الارجنتين في كأس العالم 2022.. قائمة الأرجنتين لكأس العالم 2022 مونديال قطر، انتهى تقريبا مدربو المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في دولة قطر، حيث اختار المدربون اللاعبين الذين سيمثلون بلادهم في بطولة كأس العالم 200 لكرة القدم المقرر إقامتها في دولة قطر في تاريخ 20 نوفمبر 2022، وتنتهي في تاريخ 18 ديسمبر 2022، إذ تعتبر قطر أول دولة عربية تنظم المونديال في تاريخ البطولة الأشهر على مستوى العالم، إذ انتهت من استعداداتها لاستقبال جماهير كرة القدم ومنتخباتها على أكمل وجه.

قائمة منتخب الأرجنتين لكأس العالم 2022

هناك لاعبين استدعوا من مدربي منتخباتهم، وهناك من لم يحالفهم الحظ على الرغم من تقديمهم مستويات جيدة رفقة أنديتهم، تشكيلة منتخب الارجنتين في كأس العالم 2022.. قائمة الأرجنتين لكأس العالم 2022 مونديال قطر، حيث يهتم أنصار المنتخبات في البحث عن قوائم اللاعبين الذين سيثملون بلادهم في كأس العالم مونديال قطر 2022، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قائمة منتخب الأرجنتين لكأس العالم 2022، لتطلعوا على لاعبي أحد المنتخبات المرشحة لحصد لقب كأس العالم لما يضم من نجوم لامعين أبرزهم نجم برشلونة سابقا وباريس سان جيرمان حاليا ليونيل ميسي.

🏆 | كأس العالم 2022 - 🇶🇦



المجموعة الثالثة



• منتخب الأرجنتين 🇦🇷



ضد السعودية 🇸🇦 تاريخ 22 نوفمبر

ضد المكسيك 🇲🇽 تاريخ 26 نوفمبر

ضد بولندا 🇵🇱 تاريخ 30 نوفمبر



* قائمة اللاعبين في الصورة الثانية pic.twitter.com/mPIh2tpiB8 — 🇦🇷 الأرجنتين (@argentina10h) November 12, 2022

🚨🚨 عاجل:



الإعلان عن قائمة منتخب الأرجنتين للمونديال 🇦🇷 pic.twitter.com/lMY38qaoOs — أخبار الهلال (@hilalstuff) November 11, 2022

قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر

وقبل ساعات عدة، أعلن مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر، إذ أعلن عن قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، الجمعة، والتي تأكد فيها مشاركة مهاجم نادي روما باولو ديبالا، إذ يرغب كل اللعبين في الفرق المحلية والأوروبية وفي دوريات أمريكا الشمالية والجنوبية والأوروبية في تمثيل بلادهم أثناء كأس العالم كونها البطولة الأضخم لكرة القدم على مستوى العالم.

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قائمة منتخب الأرجنتين بشكل أوضح pic.twitter.com/yqeApQuxnk — عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 11, 2022

تشكيلة الأرجنتين كأس العالم 2022

ويضع لكم فريق العمل في هذه المقالة، تشكيلة الأرجنتين كأس العالم 2022، وضمت القائمة في مركز حراسة المرمى كل من: إيميليانو ماريتينيز (أستون فيلا) وجيرونيمو رولي (فياريال) وفرانكو أرماني (ريفير بليت)، أما في خط الدفاع فاستدعى سكالوني كل من: ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد) وغونزالو مونتييل (إشبيلية) وكريستيان روميرو (توتنهام) وجيرمان بيزييا (ريال بيتيس) ونيكولاس أوتاميندي (بنفيكا) وليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) وماركوس أكونيا (إشبيلية) ونيكولاس تاغليافيكو (ليون) وخوان فويث (فياريال)، وعلى مستوى وسط الملعب، ضمت القائمة كل من: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد) وليانردو باريديس (يوفنتوس) وأليكسيس ماك أليستر (برايتون) وغيدو رودريغيز (ريال بيتيس) وأليخاندرو غوميز "بابو" (إشبيلية) وإنزو فيرنانديز (بنفيكا) وإيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، وفي الهجوم جاءت الأسماء الآتية في القائمة: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) وباولو ديبالا (روما) وأنخيل دي ماريا (يوفنتوس) ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) ونيكولاس غوزاليس (فيورنتينا) وخواكين كوريا (إنتر ميلان)، تشكيلة منتخب الارجنتين في كأس العالم 2022.. قائمة الأرجنتين لكأس العالم 2022 مونديال قطر.