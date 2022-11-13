الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد المحرر بكر محمد أبو عبيد (35 عامًا) أحد كوادر الجهاد الإسلامي في بلدة عرابة قضاء جنين.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات من جيش الاحتلال مدعومة بالآليات العسكرية اقتحمت جنين فجر اليوم وداهمت عددًا من المنازل من ضمنها منزل المحرر أبو عبيد قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمحرر أبو عبيد أسير سابق لدى الاحتلال وأمضى ما مجموعه 7 سنوات على ثلاث فترات بتهمة الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيام بأعمال مقاومة، كما أفرج عنه قبل شهر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بحملات اعتقال واسعة في محافظات الضفة المحتلة لكوادر الجهاد والمقاومة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.