الأسير جمال الهور يدخل عامه الـ26 في سجون الاحتلال

دخل الأسير جمال عبد الفتاح الهور (48 عاماً) من بلدة صوريف/الخليل عامه الـ26 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله في عام 1997.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير الهور واجه الاعتقال لأول مرة في عام 1992 بعد زواجه بشهر واحد، وتم الإفراج عنه لاحقاً، وتم اعتقاله مرة ثانية عام 1993 وتم الإفراج عنه في عام 1994، وفي تاريخ الـ13 من تشرين الثاني/نوفمبر 1997 اعُتقل مرة أخرى وعقب اعتقاله تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد خمس مرات و18 عاماً.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير الهور متزوج وأب لاثنين من الأبناء، وهو من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وله عدة أعمال أدبية منها (أعواد البرتقال، جدار الموت وجمرات من عنب).