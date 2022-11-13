قياديون بـ "فتح" يدعمون مطالب حلس بتنفيذ قرارات عباس المتعلقة بغزة

شدد قياديون في حركة "فتح" على ضرورة البناء على حديث عضو اللجنة المركزية للحركة ومفوضها في غزة، أحمد حلس، حول تنفيذ مطالب قطاع غزة، التي وقع عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأكد عضو المجلس الثوري لـ "فتح"، تيسير البرديني، أن "كلام حلس كان صريحًا وواضحًا وحقيقيًا، لا سيما فيما يتعلق بوجود تمييز جغرافي في حقوق الكثير من القضايا".

وقال البرديني: إن هناك الكثير من حقوق قطاع غزة لا تتعاطى الحكومة الفلسطينية معها منذ سنوات طويلة"، مشيرًا إلى أن من هذه الحقوق: الرواتب المقطوعة، والرواتب المخصومة، وقضايا شهداء عام 2014، وتفريغات 2005، وغيرها.

وأضاف: "يجب أن نلتف جميعًا كفتحاويين حول القائد أحمد حلس، ونحن ندعمه بقوة، ونقف في ظهره، وسنكون حصنًا حاميًا له فيما طرحه، حتى يكون هناك صوت مسموع لغزة".

وأردف أنه "يجب البناء على ما طالب به حلس”، مشددًا على “ضرورة إعلاء صوت قيادة فتح في غزة، لا سيما اعضاء اللجنة المركزية، الذين يجب أن يرفعوا صوتهم عاليًا من أجل المطالبة بحقوق أبناء غزة في جميع الملفات".

ولفت القيادي في فتح إلى أن "هذه حقوق يجب أن تنفذ، إذا كنا نمثل جسدًا واحدًا، وقرارًا واحدًا"، مطالبًا بالتوحد خلف ما نادى به حلس، "حتى لا تستمر الإجراءات والغبن بحق غزة".

من جهته، قال عضو الهيئة القيادة لحركة "فتح" في غزة، جمال عبيد، إن كلمة حلس "تمثل كل الفتحاويين في كل مكان، وليس غزة فقط، وهو خطاب يرتقي إلى مستوى الحدث، ويعكس واقع الحركة بشكل كبير".

وبيّن عبيد "وجود حالة تنظيمية منضبطة في حركة فتح"، مشيرًا إلى أن ما تحدث به حلس لامس الحقائق، وأكد على وحدة الإطار والقرار، وهو واقع نتعايش معه في الواقع التنظيمي".

وأشار إلى أن "فتح غزة" ليست بحالة من الانفصال، مضيفًا أن "الجميع مصر على الذهاب نحو تعزيز وحدة الإطار والقرار التنظيمي، بمرجعية واحدة لكل المكونات التنظيمية".

بدوره، أكد الناطق باسم حركة "فتح"، منذر الحايك، أن "حلس صارح الجماهير الفلسطينية بحقيقة موقف الحركة من تعطيل تنفيذ القرارات الخاصة بغزة".

وأشار الحايك إلى أن "الخطوات العملية لتنفيذ ما تحدث به حلس منوطة بالهيئة القيادية العليا للحركة في غزة”، معتبرًا أن “ظروف الحصار والانقسام هي العائق الأساسي أمام تطبيقها".

وشدد على أن “غزة، التي احتضنت المشروع الوطني الفلسطيني، والتي كانت أساس السلطة الفلسطينية، تستحق تلبية مطالبها المعروفة، وإنهاء معاناة أهلها”.

وحثّ على "تحقيق الحقوق المطلبية كافة لغزة"، مجددًا ذكر أن "الرئيس عباس وقع على ضرورة تنفيذ هذه المطالب، ولكن هناك جهات عطلت ذلك".

"كلام للاستهلاك المحلي"

من جهة أخرى، اعتبر الكاتب والصحفي هشام ساق الله أنه "في حال عدم تطبيق ما تحدث به حلس أمام الجماهير، على أرض الواقع، سيبقى كلامًا للاستهلاك المحلي"، مطالبًا أعضاء مركزية "فتح"، خصوصًا المحسوبين على غزة، بتبني كلام حلس.

وأردف ساق الله أن "خطوات ترجمة الأقوال إلى أفعال تحتاج إلى قرار ذاتي وشخصي من رأس التنظيم، بأن يحرك لسانه، وهي لا تحتاج إلا إلى احتجاج ثم تطبيق”، معربًا عن خشيته من أن تكون هناك “قرارات جديده قادمة مجحفة بحق غزة".

يذكر أن القيادي في "فتح"، أحمد حلس، طالب بتنفيذ قرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فيما يخص غزة، داعيًا الى إجراء انتخابات فلسطينية شاملة.

وقال حلس، خلال مهرجان إحياء ذكرى رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات بغزة، أمس الأول الخميس، إن "الرئيس عباس اتخذ قرارات للتنفيذ، تتعلق بإنصاف أهل غزة وموظفيها وشهدائها، ولكنها لم تنفذ".

كما تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية /وفا/ حذفت تصريحات حلس حول مطالبه بتنفيذ قرارات عباس، خلال تغطيتها للمهرجان.

المصدر: "قدس برس".