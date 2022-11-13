بدءاً من اليوم حتى نهاية الأسبوع.. إضراب جزئي في المدارس الحكومية بالضفة والتهديد بالتصعيد

أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية المحتلة، عن الشروع بالإضراب في المدارس الحكومية، بعد الحصة الرابعة ابتداء من اليوم الأحد 13/11/2022، وحتى نهاية الأسبوع.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن الإضراب سيكون كخطوة تحذيرية حتى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب عدم انتظام الرواتب وفشل المبادرة والتسويف المتكرر في تنفيذ بنودها وعلى رأسها تشكيل تمثيل ديمقراطي للمعلمين.

وأكد الحراك على الاستمرار في الفعاليات إلى حين انتظام الرواتب بالشكل الطبيعي ودفع المستحقات المتراكمة وعدم ربط الرواتب بظروف الحكومة مستقبلا، حيث سيعلن عن فعاليات للأسبوع القادم.

وشرع المعلمون بخطوات تصعيدية خلال الأشهر الماضية رفضا لصرف 80% من رواتبهم، والمطالبة بتنظيم انتخابات للاتحاد العام للمعلمين.