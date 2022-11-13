صحيفة قطرية تغطي شعار الـ “مونديال” بالكوفية ترحيبا بالفلسطينيين

نشرت صحيفة /الشرق/ القطرية، في عددها الصادر أمس السبت 13/11/2022، رسما لشعار كأس العالم على شكل الكوفية الفلسطينية كتبت عليه “حيْهم الفلسطينيين” وذلك ضمن حملة أطلقها نشطاء للترحيب بالفلسطينيين في مونديال قطر 2022.

وكان نشطاء أطلقوا أمس الأول الجمعة هاشتاج “فلسطين تنور الدوحة” للترحيب بالجماهير الفلسطينية، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تشغيل رحلات طيران مؤقتة بين تل أبيب والدوحة، خلال مدة البطولة، والتي ستتيح للجماهير الفلسطينية زيارة قطر وحضور المباريات.

وقال الإعلامي القطري جابر الحرمي “بعد أن رفضت قطر التعاون مع شركات الاتصالات الإسرائيلية، إسرائيل تنصاع لأوامر قطر، وتوافق على السماح للفلسطينيين بالسفر لحضور كأس العالم قطر 2022 ومن مطار بن غوريون تحديدا، الذي يسافرون منه لأول مرة، إذا ما أرادت لجمهورها الوصول إلى قطر”.

وغرد الإعلامي القطري حسن الساعي “يبقى موقف دولة قطر من التطبيع ثابتا ولم يتغير على مر الزمان، وكررتها في كل المنابر الدولية، فهو لا يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحل القضية الفلسطينية بما في ذلك حل الدولتين”.

وقال مدير تحرير جريدة “العرب” القطرية حسن المحمدي: “حياهم الله كل الجماهير الفلسطينية التي تخطط للقدوم إلى الدوحة لحضور كأس العالم قطر 2022، وحيا الله جماهيرنا العربية من كل مكان في بطولتهم”.

وفي هذا السياق، غردت الإعلامية القطرية إلهام بدر قائلة “باختصار فلسطين قضية الشرفاء ليس لأحد سوى وطني أن يكون فارقًا في التاريخ، 8 آلاف فلسطيني إلى كأس العالم 2022 حدث تقف خلفه قطر. قلنا ونكرر، إنها النسخة الاستثنائية في كل شيء بلا منازع حبايبنا أهل فلسطين، أهلًا بكم في دياركم، استمتعوا بمونديالكم”.

وتنطلق بطولة كأس العالم بقطر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.