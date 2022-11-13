 أفضل وقت لممارسة الرياضة والحفاظ على نسبة السكر بالدم

المشي بعد الوجبات لمدة دقيقتين فقط ، يمكن أن يكون له تأثير كبير على نسبة السكر في الدم، لا يزال الباحثون في سعيهم لمعرفة المزيد حول أفضل الأساليب، وأوقات اليوم ومستويات شدة التمارين التي قد تؤثر وربما تساعدنا على إدارة مستويات السكر في الدم لدينا بشكل أفضل، وفى السطور القادمة سنوضح الأوقات الأفضل للممارسة الرياضة ، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

بينما قد تعتقد أن هذا مهم فقط للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو المعرضين لخطر أكبر للإصابة به، فإن نسبة السكر في الدم مهمة في الواقع لجميع البشر للحفاظ على توازنه،. من الطبيعي أن ترتفع نسبة السكر في الدم وتنخفض على مدار اليوم لجميع الأشخاص في ظل الظروف العادية ، تستطيع أجسامنا السماح بدخول السكر من الدم إلى خلايانا، وإعادة مستويات الدم إلى المعدل الطبيعي، عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة ، يفرز البنكرياس الأنسولين، الذي ينبه أجسامنا لامتصاص الجلوكوز في الدم لاستخدامه كطاقة الآن أو تخزينه في الكبد كجليكوجين للوقود لاحقًا. هذه العملية تقلل من كمية السكر في الدم، ناهيك عن أن مستوى السكر في الدم الثابت إلى حد ما مفيد في الحفاظ على مستويات طاقة متوازنة ومستدامة من الصباح إلى الليل.

بالنسبة للأفراد المصابين بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع 2 ، يمكن لمقاومة الأنسولين أن تغير استجابة الجسم لسكر الدم ؛ تتوقف الخلايا عن الاستجابة للأنسولين ، ويبقى الجلوكوز خارج الخلايا نتيجة لذلك ، يظل سكر الدم مرتفعًا.

أكدت دراسة جديدة نُشرت في 1 نوفمبر 2022 في مجلة Diabetologia دليلًا رائعًا على أن ممارسة النشاط البدني في فترة ما بعد الظهر أو المساء ، يقلل مقاومة الأنسولين بشكل كبير وقد يكون أفضل في المساعدة على التحكم في نسبة السكر في الدم من ممارسة التمارين الرياضية.

ما وجدته دراسة نسبة السكر في الدم؟

لإجراء هذا البحث ، دعا العلماء جميع المشاركين وعددهم 6700 مشارك، كل هؤلاء الأفراد خضعوا لفحص جسدي ، والذي تضمن عينات سكر الدم التي حددت مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم أثناء الصيام وبعد تناول الطعام، أكملوا أيضًا استبيانات حول عوامل نمط الحياة ، وتم قياس محتوى الدهون في الكبد عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي للبعض.

من هذه المجموعة ، اختار الباحثون بشكل عشوائي 955 شخصًا لارتداء مقياس تسارع ومراقب لمعدل ضربات القلب لمدة أربعة أيام وليالٍ لتتبع مستويات النشاط وأنماط الحركة بشكل عام. لتصنيف توقيت التمرين ، قسم العلماء اليوم إلى كتل من ست ساعات:

استنادًا إلى متتبعات النشاط ، صنف العلماء كل مشارك في واحدة من تلك الكتل بناءً على الوقت الذي قاموا فيه بأكثر نشاط بدني متوسط إلى قوي. في نهاية عملية جمع البيانات ، تم تضمين 755 مشاركًا في التحليل.

أولئك الذين مارسوا الرياضة في فترة ما بعد الظهر عانوا من انخفاض بنسبة 18 ٪ في مقاومة الأنسولين ، وكان النشاط في المساء مرتبطًا بانخفاض بنسبة 25 ٪ في مقاومة الأنسولين، النشاط المنتشر على مدار اليوم أو النشاط الذي يتم إجراؤه فقط في الصباح يبدو أنه ليس له أي تأثير على محتوى الدهون في الكبد ومقاومة الأنسولين ، في حين أن النشاط البدني بعد الظهر والمساء كان له تأثير.

بالإضافة إلى تأثير الأنسولين على التحكم في نسبة السكر في الدم ، فإن الطريقة الأخرى التي يمكن أن يدخل بها الجلوكوز إلى الخلايا هي من خلال التمارين الرياضية، تتطلب العضلات الطاقة عندما نتحرك ونتحدىها. لتزويدنا بالطاقة الكافية لإكمال المهام التي نطلب منهم القيام بها ، تسمح أجسامنا للجلوكوز بالانزلاق إلى خلايا العضلات.

يقر العلماء أنه من المبكر جدًا في عملية جمع المعلومات شرح سبب ظهور التمارين بعد الظهر والمساء نتائج أفضل من التمارين في الصباح. كما يتعين عليهم أيضًا إثبات ما إذا كان تغيير توقيت التمرين من الصباح إلى فترة الظهيرة أو المساء سيؤدي إلى تحسين النشاط .