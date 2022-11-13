مصرع 4 أشخاص بحادث مروري في باكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث مروري في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأفادت التقارير، بأن الحادث وقع على مشارف كويتا، عاصمة المقاطعة.

وفي التفاصيل، فقد صدمت شاحنة سيارة مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة في السيارة وإصابة اثنين من المارة، ونُقل المصابان إلى مستشفى قريب، وكانا في حالة حرجة.

وكثيراً ما تحدث حوادث الطرق في باكستان بسبب تدني حالة الطرق وانتهاك قواعد السلامة على الطرق والقيادة المتهورة.

وقال سفير السلامة على الطرق في الشرطة الوطنية للطرق السريعة، سلمان الزبير: إن باكستان من بين أكبر الدول التي لديها أكبر عدد من حوادث الطرق في آسيا.

وأضاف أن حوالي 67 في المائة من الحوادث تعزى إلى أخطاء بشرية، و28 في المائة إلى ضعف البنية التحتية وتدهور حالة الطرق، وخمسة في المائة إلى المركبات غير الصالحة.