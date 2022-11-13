بالفيديو مخرج فلسطيني يعرض معاناة الفلسطيني مع "منع السفر"

"السفر" حلم الفلسطيني الذي ناضل طويلاً للحصول على هذا الحق الطبيعي لكل البشر.

يقدم المخرج الفلسطيني نورس أبو صالح قصة الفلسطيني مع "منع السفر"، عبر مشهد يكثف قصة آلاف الفلسطينيين الممنوعين من السفر، عبر ربطها بكأس العالم 2022.

يبدأ المشهد من مدرجات كأس العالم مونديال قطر 2022 حيث تنتظر الجماهير الحصول على كرة كأس العالم، لكن الكرة تسقط بيد جندي من جيش الاحتلال، يمنع الفلسطيني من السفر كباقي شعوب العالم.

وأمام شاشة الحاسوب وفي الخلفية صور لنجوم كرة القدم العالميين، تجلس عائلة وهي تنتظر بشوق السفر إلى قطر لحضور كأس العالم، وفي الخلفية أمنيات بالوصول إلى هناك لحضور الحدث الرياضي الأبرز في العالم.

لكن كالعادة يقف الاحتلال أمام أحلام الفلسطيني ويمنعه من السفر، وصوت في المشهد: "لكنني منعت من حضور المونديال… منعت من السفر".