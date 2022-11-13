3 إصابات بجريمة إطلاق نار بتل السبع في الداخل المحتل

أصيب 3 أشخاص بينهم فتى (14 عاماً) بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة بينما الأخير بالمتوسطة، في جريمة إطلاق نار ببلدة تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وجاء في التفاصيل، أن المصابين تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم داخل مقهى في حارة 36 بتل السبع.

وأحيل المصابون إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وذكرت "شرطة" الاحتلال في بيان لها، أن عناصرها وصلوا إلى المكان وحسب الاشتباه فإن جريمة إطلاق نار نُفذت من سيارة نحو مقهى ما أسفر عن 3 إصابات في المكان.

وباشرت "شرطة" الاحتلال التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.