سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد صعد سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تداولات صباح السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، وبعد تخطي الدولار حاجز 5 آلاف ليرة سورية، وغلاء أسعار الوقود وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع، ازداد العبء الاقتصادي على الشعب السوري.

ويعاني الشعب السوري من تدني الأجور والرواتب بشكل كبير، ومع انخفاض قيمة الليرة بلغ معدل الرواتب والأجور أقل من 35 دولاراً، كما أن توقف عجلة الاقتصاد وغياب الاستثمارات وتراجع الصناعات قلّصت فرص العمل بشكل كبير.

سعر الليرة السورية والتركية مقابل الدولار في سوريا السبت 12-11-2022



📍 #دمشق

💵 1 دولار = 5230 ليرة سورية

💶 1 يورو = 5426 ليرة سورية

💶 1 ليرة تركية = 282 ليرة سورية #تلفزيون_سوريا #أخبار_سوريا pic.twitter.com/MvQ4jH3qD0 — أخبار سوريا - SyriaNews (@Syriatvnews) November 12, 2022

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سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، وتراجع سعر الليرة جعل معدل الرواتب يتراوح بين 20 إلى 35 دولاراً، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يحتاجه المواطن لتوفير احتياجاته اليومية البالغ 600 دولار شهرياً.

والفجوة الكبيرة بين متوسط الأجور الفعلي والقيمة التي يحصل عليها الموظف السوري، لا يمكن تغطيتها بالمساعدات الإنسانية، كما أن تعثر عجلة الاقتصاد في البلاد لا تتيح للمواطن الانخراط في عمل ثانٍ، والحصول على دخل إضافي يهدأ من وطأة غلاء الأسعار.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، وجميع الأرقام والبيانات الصادرة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، تشير إلى أنّ الوضع في سوريا بات كارثياً.

وتتجه البلاد نحو المجاعة، في وقت تسير مؤسسات الدولة للانهيار بسبب العزوف عن العمل الناجم عن قلة الرواتب.

ويعتزم النظام السوري تنفيذ موازنته للعام المقبل البالغة قيمته 16 تريليون ليرة (3.2 مليارات دولار) من خلال استخدام القبضة الأمنية، والمزيد من التشديد على التجار، وتقييد الطلب على الدولار".

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سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 5200 ليرة للشراء، و5240 ليرة للبيع، مقابل 5190 ليرة للشراء، و5230 ليرة للبيع، في ختام تداولات أمس الجمعة، بحسب "sp-today" لرصد أسعار العملات في السوق السورية السوداء.

ويشهد السعر الرسمي للدولار استقرارا بالبنوك عند مستوى 3015 ليرة بحسب موقع المصرف المركزي السوري.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، سجل سعر اليورو اليوم في سوريا خلال تداولات السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5390 ليرة للشراء، و5436 ليرة للبيع، مقابل 5271 ليرة للشراء، و5316 ليرة للبيع عند إغلاق تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التداولات المبكرة من صباح السبت لدى السوق السورية الموازية (السوداء) نحو 6133 ليرة للشراء، و6190 ليرة للبيع، مقابل 5045 ليرة للشراء، و6102 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.

سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 12 نوفمبر 2022.. هبوط الليرة https://t.co/QEvLujtHWG — Posteta.com (@PostetaN) November 12, 2022

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات صباح السبت لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 1382 ليرة للشراء، و1396 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح السبت نحو 1413 ليرة للشراء، و1427 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال التداولات المبكرة من صباح السبت لدى السوق السورية السوداء بنحو 16950 ليرة للشراء، و17106 ليرة للبيع.

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سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

في مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد...سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 13/11/2022م.