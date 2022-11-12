أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 13/11/2022- سعر الذهب بالليرة السورية

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 13نوفمبر 2022 تغييرات جديدة في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، حيث يعتبر الذهب من أكثر المعادن الثمينة ذات قيمة مرتفعة، وقد كان الذهب دائمًا محور اهتمام المستثمرين في تداول الفوركس أو بورصة الذهب وربما كادخار، سواء كان مجوهرات مصنوعة على شكل حلى ومصوغات أو في شكل ذهب خام، وكذلك يهتم به الأشخاص الذين هم على وشك الزواج.

مما يثير فضول الكثير من الناس ويريدون معرفة أسعار الذهب اليوم في سوريا في الأحد 13-11-2022 من أجل الشراء أو البيع حسب الحاجة، لهذا السبب نحن موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نقدم لكم سعر الذهب اليوم في سوريا لحظة بلحظة “Gold prices Syria” ويتم تحديث الأسعار يوميًا في الوقت الفعلي بناءً على الظروف الاقتصادية في سوريا الحبيبة “SYP” وذلك، لتلبية احتياجات زوار موقعنا.

سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة

وحدة الذهب سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 277,714 شراء 277,143

عيار 22 بيع 254,571 شراء 254,048

عيار 21 بيع 243,000 شراء 242,500

عيار 18 بيع 208,286 شراء 207,857

عيار 14 بيع 162,000 شراء 161,667

عيار 12 بيع 138,857 شراء 138,571

الاونصة بيع 8,636,914 شراء 8,619,143

الجنيه الذهب بيع 1,944,000 شراء 1,940,000

الكيلو بيع 277,714,286 شراء 277,142,857

هذه الأسعار من الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق محدثة بتاريخ اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 دون إضافة المصنعية، وقد تختلف سعر مصنعية الذهب في سوريا من محل صاغة لآخر وهو: (أجر الصائغ عن كل جرام من المشغولات الذهبية).

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وحدة الذهب ليرة سورية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 142,838 ليرة $56.86

سعر الذهب عيار 22 130,936 ليرة $52.13

اسعار الذهب عيار 21 124,986 ليرة $49.76

اسعار الذهب عيار 18 107,130 ليرة $42.65

سعر الذهب عيار 14 83,323 ليرة $33.17

سعر الذهب عيار 12 71,419 ليرة $28.43

اسعار أوقية الذهب 4,442,266 ليرة $1,769

اسعار جنيه الذهب 999,891 ليرة $398.06

اسعار كيلو الذهب 142,838,126 ليرة $56,865

قدمنا لكم في الجدول أعلاه، متوسط سعر الذهب اليوم في سوريا الأحد 13-11-2022 عيار (24, 22, 21، 18, 14, 12) بالإضافة إلى سعر الليرة الذهب والأوقية والجنيه والكيلو بأسواق المال في سورية لحظة بلحظة بالعملة المحلية الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الذهب في سوريا آخر 10 أيام

التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 نوفمبر 141,955 124,214 106,468 82,808 70,978

9 نوفمبر 137,826 120,600 103,371 80,399 68,913

8 نوفمبر 138,423 121,123 103,819 80,747 69,212

7 نوفمبر 135,345 118,430 101,511 78,952 67,673

6 نوفمبر 136,024 119,024 102,020 79,348 68,012

5 نوفمبر 136,024 119,024 102,020 79,348 68,012

4 نوفمبر 135,927 118,939 101,947 79,291 67,964

3 نوفمبر 131,823 115,348 98,869 76,897 65,911

2 نوفمبر 132,187 115,666 99,142 77,109 66,093

1 نوفمبر 133,229 116,578 99,923 77,717 66,614

في الجدول أعلاه، عرضنا لكم متوسط أسعار الذهب في سوريا خلال العشرة أيام السابقة لعيار (24, 21, 18, 14, 12) بعملة ليرة سورية، لأي شخص مهتم بمعرفة التغييرات السابقة في مؤشر أسعار الذهب.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب في سوريا

بعد معرفة سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الأحد 13نوفمبر 2022 من الضروري ذكر العوامل المهمة التي تؤثر على سعر الذهب في العالم، حيث يرتفع سعر الذهب أو ينخفض ​​حسب ثلاثة عوامل رئيسية، وهما:

سعر الدولار الأمريكي: كلما انخفض ​​سعر الدولار الأمريكي، ارتفع معه سعر جرام الذهب في سوريا.

التغييرات السياسية: تسبب الاضطرابات السياسية والحروب تغيرات في الاقتصاد المحلي والعالمي، مما يتسبب في انخفاض سعر الدولار الأمريكي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر بيع وشراء الذهب في سوريا بشكل كبير.

الجدير بالذكر، أن الذهب من أكثر الاستثمارات المربحة التي يمكن لأي شخص الاستثمار فيها، حيث أن انخفاض سعره يعد مكسبًا للمشتري، بينما يجلب ارتفاعه ربحًا جيدًا عند البيع، كما أنه عنصر جذاب لكثير من النساء كوسيلة للزينة، مما يمنحهن الكثير من التألق والجمال.