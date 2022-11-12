سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 13 نوفمبر 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تعاملات الأحد 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تزامناً مع صعود الأسعار عالمياً.

ارتفعت أسعار الذهب 0.1% في ختام تداولات الجمعة لتصل إلى 1756.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه بأكثر من 2% عند إغلاق تعاملات الخميس الماضي، إذ أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بأقل من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1759.70دولار.

احتياطيات مصر من الذهب

سجل مكون الذهب داخل الاحتياطي الأجنبي لمصر أعلى مستوى تاريخي بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنحو 125.4 طن بقيمة (6.6 مليار دولار)، وذلك بالمقارنة مع 87.2 طنًا تعادل 800 مليون دولار في عام 2005، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.411 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول من 33.198 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول، بزيادة نحو 213 مليون دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال التداولات المبكرة من صباح السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ليصل إلى 1436.5 جنيه مقابل 1422.75 جنيه للشراء و1434.25 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر نحو 1077.5 جنيه، مقابل 1067.25 جنيه للشراء و1075.75 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس السبت، بحسب شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، ليصل إلى 1257 جنيهاً بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة، مقابل 1245 جنيها للشراء و1255 جنيها للبيع، عند إغلاق تداولات أمس السبت.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 840 جنيهاً، فيما سجل سعر الأوقية خلال تعاملات السبت نحو 1773 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد نحو 10056 جنيهاً، مقابل 11055 جنيهاً، عند إغلاق تعاملات أمس السبت.