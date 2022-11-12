بالصور "الجهاد الإسلامي" تفتتح روضة الشهيد عبد الله يوسف حسن في ريف دمشق

افتتحت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين -الساحة السورية، عصر اليوم السبت، روضة الشهيد عبد الله يوسف حسن، بمخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين، في ريف العاصمة السورية دمشق.

وجاء الافتتاح في الذكرى السنوية الثالثة لمعركة (صيحة الفجر)، التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكرية سرايا القدس، في أعقاب جريمة اغتيال قائد أركان المقاومة في فلسطين بهاء أبو العطا، ومحاولة اغتيال مسؤول الدائرة العسكرية بالحركة القائد أكرم العجوري، والتي سلمه الله منها، وارتقى خلالها نجله المجاهد معاذ، ومرافقه المجاهد عبد الله يوسف حسن.

جدير بالذكر أن مخيم خان دنون، يأوي ما يقارب 17 ألف نسمة من اللاجئين الفلسطينيين في سورية بعد نكبة عام 1948.



















