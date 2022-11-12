من هو أغلى المنتخبات العربية في مونديال قطر 2022- سؤال يتبادر للكثير من العرب لمعرفة من هو المنتخب الذي تصدر أغلى المنتخبات العربية في مونديال قطر 2022، حيث تصدر المنتخب المغربي ترتيب أغلى المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر بإجمالي قيمة تسويقية بلغت 232.3 مليون أورو، بحسب تقارير إحصائية لموقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المتخصص في أجور اللاعبين والمدربين وسوق التنقلات والقيمة المالية لأندية ومنتخبات كرة القدم.

أغلى المنتخبات العربية في مونديال قطر

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، جاء المنتخب المغربي في المركز 23 عالميا في ترتيب أغلى منتخبات كرة القدم بحساب القيمة التسويقية للاعبيه، والمركز 16 في ترتيب منتخبات مونديال 2022، كما أنه أغلى المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم متقدما على تونس والسعودية وقطر.

وبفضل لاعبيه الذين يحترفون في أقوى الأندية الأوروبية، على غرار أشرف حكيمي في باري سان جرمان الفرنسي، وحكيم زياش في تشيلسي الإنجليزي، ونصير مزراوي في بايرن ميونخ الألماني، وياسين بونو في إشبيلية الإسباني، وغيرهم من النجوم الذين أسهموا بقوة في رفع القيمة التسويقية للمنتخب المغربي ليكون الأغلى عربيا في المونديال.

وتفوق منتخب أسود الأطلس على المنتخب التونسي الذي حل في المركز الثاني عربيا والـ56 عالميا، إذ بلغت قيمته التسويقية 65.59 مليون يورو.

أما المنتخب السعودي فجاء ترتيبه الثالث عربيا بما يزيد عن 30 مليون يورو لكل لاعبيه، في حين حل المنتخب القطري مستضيف البطولة في المركز الرابع في ترتيب القيمة السوقية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2022 بقيمة إجمالية للاعبيه تقارب 20 مليون يورو.

ويدين المنتخب المغربي، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بارتفاع قيمته التسويقية لثلة من النجوم الذين ارتفع مؤشر أسهمهم في الكرة العالمية، وفي مقدمتهم أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يحتل المركز الأول في ترتيب أغلى اللاعبين العرب المشاركين في كأس العالم حيث تبلغ قيمته التسويقية 65 مليون يورو.

وانتقل حكيمي، المولود في العام 1998، إلى باري سان جرمان في يوليو/تموز 2021 لمدة 5 سنوات بصفقة ناهزت 70 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في تاريخ الانتقالات للاعبين العرب.

كما يضم منتخب أسود الأطلس عددا آخر من اللاعبين ذوي القيمة التسويقية العالية أمثال حكيم زياش متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي، والذي يبلغ سعره -بحسب موقع ترانسفير ماركت- 20 مليون يورو، وهي القيمة التسويقية نفسها لكل من مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري ونصير مزراوي مدافع بايرن ميونخ، في حين تصل القيمة التسويقية لسفيان بوفال مهاجم أنجي الفرنسي 8 ملايين أورو.

بدوره، يملك منتخب تونس عددا من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية، لكن قيمتهم التسويقية لا تزال ضعيفة قياسا بمنتخب المغرب مثلا، فأغلى لاعب في منتخب نسور قرطاج هو إلياس السخيري متوسط ميدان كولن الألماني والذي تبلغ قيمته التسويقية 13 مليون يورو.

واستطاع السخيري (27 عاما) أن يفرض نفسه بقوة في الدوري الألماني الممتاز، مما أسهم في صعود قيمته التسويقية بشكل سريع ولافت، إذ ارتفعت من 4 ملايين يورو في أواخر 2017 إلى 13 مليون يورو في الوقت الراهن ليكون بذلك اللاعب الأغلى سعرا في تشكيلة النسور.

ويأتي نعيم السليتي مهاجم الاتفاق السعودي في المركز الثاني بأكثر من 6 ملايين يورو، وحنبعل المجبري متوسط ميدان بيرمنغهام الإنجليزي في المركز الثالث بأكثر من 6 ملايين يورو، ثم وهبي الخزري مهاجم مونبيليي الفرنسي وديلان برون مدافع سالرنيتانا الإيطالي بما يقرب عن 4 ملايين يورو.

بدوره، ضم المنتخب السعودي لاعبين بلغت قيمتهم التسويقية مليوني يورو، ويأتي في مقدمتهم مدافع نادي النصر السعودي سلطان الغانم بما يزيد عن 3.5 ملايين يورو، ثم سالم الدوسري متوسط ميدان نادي الهلال بما يزيد عن 2.8 مليون يورو، وزميليه في الهلال محمد البراق ومحمد كانو بما يقرب من مليوني يورو.

أما منتخب قطر، فيستأثر 3 لاعبين على الجزء الأكبر من إجمالي القيمة التسويقية للاعبيه التي تبلغ قرابة 20 مليون يورو، وهم أكرم عفيف مهاجم نادي السد وأغلى اللاعبين في منتخب العنابي بما يزيد عن 5.3 ملايين يورو، ثم المعز علي لاعب نادي الدحيل بقيمة 2.8 مليون يورو، وحسن الهيدوس مهاجم السد بما يزيد عن 1.3 مليون يورو.

ويعد أكرم عفيف (25 عاما) واحدا من أفضل اللاعبين في منتخب قطر، وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 اختير ثالث أفضل لاعب في كأس العرب للمنتخبات بعد أن أسهم في وصول منتخب بلاده لنصف النهائي.

يشار إلى أن المنتخب الإنجليزي يتصدر ترتيب القيمة التسويقية لمنتخبات المونديال بما يزيد عن 1.39 مليار دولار، يليه منتخب البرازيل الذي يبلغ إجمالي أسعار لاعبيه في سوق الانتقالات 1.09 مليار دولار.

منتخب الأسود الثلاثة يتصدر ترتيب منتخبات المونديال من حيث القيمة التسويقية للاعبيه (رويترز)

ويأتي منتخب البرتغال في المركز الثالث بما يزيد عن 894 مليون يورو، في حين حلّ المنتخب الفرنسي رابعا بإجمالي 886 مليون يورو على ترتيب القيمة التسويقية لمنتخبات المونديال.