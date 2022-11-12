الأشراف وش يرجع- أصول قبيلة الأشراف ويكيبيديا 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن اصل عائلة الأشراف العريقة، والتي تميزت بالعراقة والأصالة، وتواجدت في منطقة شبه الجزيرة العربية الكثير من القبائل العربية التي قطنت فيها، وانتشرت أيضا العديد من العائلات المشهورة في العديد من دول الخليج العربي، وهناك شجرة عائلة لكل قبيلة تمتد عبر الوطن العربي، وكل واحدة من هذه العائلات تشعبت الى عوائل وقبائل اخرى، وتفرعت بطونها وفروعها وتوزعوا في أنحاء الجزيرة العربية، كما تعد هذه القبائل عريقة ومتميزة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم معلومات كاملة بفروع قبيلة الأشراف وش يرجع والأصول لقبيلة الأشراف.

الأشراف وش يرجع- أصول قبيلة الأشراف ويكيبيديا 2023

يتداول الكثير من الاشخاص والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا السؤال بشكل كبير، حيث ان عائلة الاشراف واحدة من العائلات ذات الاصل المرموق، كما انها عائلة معروفة على مر التاريخ الاسلامي، وقد حظيت هذه العائلة شهرة واسعة وصيتا عاليا في منطقة شبه الجزيرة العربية خصوصا في دولة المملكة العربية السعودية، ولا شك ان الكثير من المؤرخين تحدثوا عن عراقة هذه العائلة ونسبها واصلها في كتب الانساب، كما ان عائلة الاشراف قدمت اعظم شخصية جاءت على وجه الارض وهو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

الأشراف نسب الرسول

ويطلق اسم الأشراف على الاشخاص الذين يرجع نسبهم الى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي معظم بلدان العالم الاسلامي ينتشر الاشراف، ولكن بشكل عام فان لقب الاشراف يطلق على كل شخص يعود نسبه الى بني هاشم جد الرسول الكريم محمد الا ابو لهب، وان بنو هاشم هي واحدة من فروع قبيلة قريش من كنانة، ومنذ عام ثلاثة الاف للهجرة كانت بعض الاسر من السادة والاشراف يحكمون الحجاز حتى العهد السعودي، وهذا بالنيابة عن دولا اسلامية اخرى، وهؤلاء هم الذين حرمت الصدقة عليهم، اما عن نسب الاشراف فانه يبدا من هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الى اخر النسب الذي ينتهي الى عدنان من ذرية نبي الله اسماعيل عليه السلام.

فروع قبيلة الاشراف

وهناك 4 فروع لقبيلة الأشراف:

ال جعفر بن ابي طالب “جعفر الطيار”.

ال عقيل بن ابي طالب.

ال العباس بن عبد المطلب “ومنهم خلفاء الدولة العباسية”.

ال علي بن ابي طالب، وهؤلاء يقسمون الى قسمين وهما: ال الحسين بن علي بن ابي طالب، وكذلك ال الحسن بن علي بن ابي طالب.

اين يسكن الأشراف

وتوزع الأشراف في كافة انحاء العالم بسبب الظروف المعيشية والسياسية التي خاضها الأشراف في فترات الحكم التي تعاقبت على الدولة الإسلامية، ومنهم من سكن في الاردن ومنهم من توزعوا في مصر، وان بعضا منهم بقوا في موطنهم الاصلي وهو المملكة العربية السعودية، في حين يعتبر التجمع الأكبر لقبيلة الأشراف في المملكة العربية السعودية، كما توجد نسبة منهم في موريتانيا والمغرب.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا الأشراف وش يرجع- أصول قبيلة الأشراف ويكيبيديا 2023، والذي تناولنا فيه معلومات عن الأشراف الذين يمتد نسبهم إلى رسولنا الكريم.