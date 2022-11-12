قبل بدء مونديال قطر2022.. ما أصل لعبة كرة القدم؟

لا تقتصر المتعة فى كأس العالم 2022 على متابعة المباريات بين المنتخبات المتأهلة المتنافسة على كأس الساحرة المستديرة فقط، بل تزداد المتعة بالتعمق فى تاريخ هذه الرياضة التى تشعل حماس وشغف الجماهير العالمية.

ومع انتظار انطلاق كأس العالم 2022، نتذكر معًا تاريخ الساحرة المستديرة، بداية من بدايات هذه اللعبة، والتحولات التى شهدتها، والغرائب والوقائع المدونة فى ذاكرتها الإنسانية، بداية من جذورها.

لا يعرف لكرة القدم أصل محدد، فقد كانت هناك ست ألعاب على الأقل استخدمت فيها الكرة، وهى لا تعتبر أصولاً لهذه الرياضة، فبعض المؤرخين يؤكدون أن جذور شجرة الساحرة المستديرة نبتت فى الصين إبان مملكة هان – فى القرنين الثانى والثالث وقبل الميلاد – وهناك وجد نشاط كان يعرف باسم "تسوجو".

يخبرنا كتاب "أغرب الحكايات فى تاريخ المونديال" وهو من إعداد لوثيانو بيرنيكى، والذى نقله إلى اللغة العربية المترجم المصرى محمد الفولى، والصادر عن دار مسعى للنشر، أن لعبة "تسوجو" ارتكزت على تحريك كرة جلدية صغيرة محشوة بالريش والشعر نحو شبكة صغيرة – بقطر أربعين سنتيمترا – مثبتة فوق عصا طويلة من الخيزران، وفيما يسمح للمشاركين، على ما يبدو بتحريك الكرم عبد القدم والصدر والظهر والكتفين فقط مع منع استخدام اليدين.

وإلى جانب لعبة "تسوجو" فهناك أيضا أنشطة بدنية أخرى قديمة ظهرت فيها الساحرة المستديرة مثل الـ"كيمارى" اليابانى، والـ"إبيسلسيروس" اليونانى، والـ"هارباستوم" الرومانى".

كن الفرضية الأكثر قابلية للتصديق بصورة كرة القدم، فى صورتها الحالية، هى أن جذور هذه اللعبة تعود إلى إنجلترا، حيث تقول أسطورة بريطانية قديمة – حتى لا يبقى فى المسألة موضع شك – إن أول مباراة فى التاريخ لعبت على الأراضى الإنجليزية قبل خمسين عاما من ميلاد السيد المسيح عندما بدأت مجموعة من الجنود الكلتين فى ركل رأس جندى رومانى لقى مصرعه فى إحدى المعارك، ففى ترك الفترة تمكن "الإنجليز الشجعان" من مضاهاة ما فعلته قلة فى أوروبا وهو التصدق للفيالق الإمبراطورية برعامة يوليوس قيصر.

لكن الفيفا يقول إن التاريخ الحديث لهذه الرياضة، بدأ بالفعل فى بريطانيا وذلك فى عام 1863، عندما انفصلت رياضة الرغبي عن رياضة كرة القدم، فتأسس بذلك أقدم اتحاد فى العالم "اتحاد كرة القدم الإنجليزية"، ليصبح أول مؤسسة لها دور الحكم فى هذه الرياضية.

ويؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن العام نفسه شهد صياغة قوانين كامبريدج لتعميم قواعد محددة للعبة الجديدة لتبدأ الكرة فى الدوران بصورة رسمية.