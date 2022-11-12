الاحتلال يعترض ترميم مسجد الاستقلال في حيفا

اعترضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمل القائمين علي مشروع ترميم مسجد الاستقلال التاريخي في مدينة حيفا.

وقال إمام المسجد أسعد قلا: إن طواقم من بلدية الاحتلال في المدينة حضرت إل المكان، وأبلغت بأن أعمال ترميم المسجد "مخالفة للقانون".

وأضاف "أمرت الطواقم بوقف الترميم، وحررت مخالفة ضد أحد أعضاء لجنة أمناء المسجد، بزعم أنها تخالف وتغلق الطريق العام".

ولأول مرة منذ قصفه عام النكبة 1948 بطائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد احتلال مدينة حيفا، يشهد مسجد الاستقلال منذ ثلاثة أيام مشروع غير مسبوق، بإعادة ترميمه بشكل جذري.