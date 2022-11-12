فوائد مهمة لزيت الزيتون للبشرة ووصفة خطيرة جداً..!

زيت الزيتون يمتلك آثار سحرية خاصة على الناحية الجمالية، فهو ملىء بالفيتامينات المهمة للبشرة ويحتوي على الكثير من العناصر المعدنية وغني بالقيمة الغذائية، بالإضافة إلى فوائده من الناحية الصحية حيث أنه يحمي من الأمراض ويمد بالوقاية والحماية، ويقي القلب والشرايين.

ما علاقة زيت الزيتون بتفتيح البشرة؟

زيت الزيتون يساعد في تفتيح البشرة وزيادة إشراقها وتوهجها، ويساعد زيت الزيتون أيضاً على تنظيف مسام البشرة من الأوساخ والزيوت المتراكمة فيها، ويعمل أيضاً على ترطيب البشرة وذلك بسبب أنه يُشكّل حاجز حماية على سطح الجلد.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

نضارة البشرة بسبب احتواء زيت الزيتون على الفيتامينات المهمة لها، والأحماض الدهنية الغير مشبعة.

يساعد زيت الزيتون على علاج الأظافر الهشة والمتكسرة، بمجرد تناول قدر صغير من زيت الزيتون سوف ينهي قضية تقصف الأظافر.

يعالج الإمساك وسوف يجد سهولة في الإخراج وتنظيف القولون.

يساعد على نزول مخزون السكر.

مضاد للالتهابات وخصوصاً الكولسترول لحماية الأوعية الدموية والشرايين.

يمنح النضارة والحيوية للبشرة.

يمنع زيت الزيتون من ظهور حب الشباب والبثور المتنوعة.

يحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي للبشرة.

زيت الزيتون يمنع نمو الجذور الحرة المتسببة في تلف خلايا جميع أنواع البشرة.

يساعد زيت الزيتون القضاء على الشوائب العالقة بأنسجة البشرة والبكتيريا.

يرطب البشرة ويجعلها أنعم.

يحمي زيت الزيتون من أشعة الشمس الضارة.

يساعد على التأخير في ظهور التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة على البشرة.

طريقة استخدام وتناول زيت الزيتون

تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونخلطهم مع بعضهم البعض، وأفضل وقت لتناول هذه الخلطة في الصباح الباكر على الريق.

فوائد شرب زيت الزيتون مع الليمون قبل النوم

تعزيز إنتاج العصارات البنكرياسية والصفراء

تقليل من خطر الإصابة بالحصوات المرارية.

يساعد زيت الزيتون على تخليص الجسم من الجذور الحرة التي تؤدي إلى أمراض السرطان.

يعالج مرضى السكري

علاج الإمساك ويمنع البراز من الجفاف داخل القولون خلال فترة الليل.

يحفز زيت الزيتون من عملية التمثيل الغذائي.

يمنع زيت الزيتون من القرحة في المعدة.

التقليل من الالتهاب لأنه زيت الزيتون يحتوي على مضادات أكسدة.

من فوائد شرب زيت الزيتون مع الليمون قبل النوم خفض الكوليسترول الضار في الجسم.

يساعد على تقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

يساعد على تعزيز صحة البشرة وتعيد إصلاح الخلايا في الجلد لأنه يحتوي على المعادن والفيتامينات.

يعمل على إبطاء امتصاص العناصر الغذائية المتنوعة مما يساهم في نزول الوزن.

خلطة بسيطة من زيت الزيتون لتقشير البشرة

خلطة بسيطة من زيت الزيتون لتقشير البشرة من خلال خلط ملعقة حجم صغير من زيت الزيتون مع ملعقتين صغيرتين من الشوفان المطحون والسكر الأبيض، ثم نقوم بإضافة كمية جيدة من زيت زيتون حسب النظر وذلك للحصول على عجينة، ثم قومي بتدليك البشرة دون الشد على البشرة ومن دون الاقتراب من جهة العينين، ومن ثم قومي بإزالة المزيج بالماء الدافئ مع المنشفة، وفي النهاية بعد الانتهاء من مقشر زيت الزيتون ضعي كريم مرطب للبشرة بنوعية جيدة تناسب بشرتك.

فوائد زيت الزيتون للبشرة الحساسة