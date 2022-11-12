لماذا وصل مجسم مونديال كأس العالم للسعودية قبل قطر..؟

حط مجسم بطولة كأس العالم الرحال بالمملكة العربية السعودية ضمن جولته العالمية الترويجية، قبيل انطلاق كأس العالم قطر 2022 في الـ20 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

ووصل كأس العالم بقيادة النجم الإسباني ديفيد فيا، إلى السعودية عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة، ضمن محطته الأخيرة قبل الوصول إلى الدوحة.

وستعرض الكأس الغالية أمام الجماهير في عدة أماكن، وستستمر لمدة يومين انطلاقا من جدة قبل انتقال الكأس إلى العاصمة الرياض ومن ثم الاختتام بمدينة الدمام.



الكأس التي انطلقت في جولة عالمية شملت 51 دولة ومنطقة، وصلت إلى محطتها ما قبل الأخيرة بقيادة النجم الإسباني السابق ديفيد فيا، وستنتهي الجولة بقطر التي تحتضن بطولة كأس العالم.