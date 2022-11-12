مجلة أمريكية: "اسرائيل" دخلت مرحلة مجهولة بانتخاب نتنياهو لتولي الحكومة الجديدة

ذكرت مجلة "فورين افيرز" الأميركية أن "اسرائيل" دخلت مرحلةً "مجهولة" في ظل الحكومة الجديدة بعد فوز بنيامين نتنياهو بغالبية المقاعد وهي 64 من أصل 120.

وأوردت المجلة أنّ الحكومة الجديدة ستتألف من ثمانية أحزاب (يمينية ويسارية ووسطية وحتى إسلامية)، ورئيسان للوزراء، وفي نهاية المطاف، انقسامات أيديولوجية لا يمكن التوفيق بينها.

ولفتت إلى أنّ الوضع بطبيعته غير مستقر، عكس ما يأمل نتنياهو وحلفاؤه، مشيرةً إلى أنّ "الخطوط الدقيقة للحكومة الجديدة ليست نهائية، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: إسرائيل دخلت منطقة غير معلومة الأفق".

ارتفاع عدد اليمينيين

وبحسب المجلة، ارتفع عدد الإسرائيليين الذين يُعتبرون من اليمينيين بشكل مطرد في السنوات الأخيرة إلى أكثر من نصف جميع البالغين، بما في ذلك 64% من السكان اليهود، الذين يصوتون بمعدل أعلى بكثير من السكان العرب في البلاد.

ولم تكن الأخبار الأكبر عن الانتخابات مفاجئة على الإطلاق، حيث توقعت استطلاعات الرأي أن الحزب اليهودي القومي المتطرف، من المقرر أن يقفز من 6 إلى 14 مقعداً برلمانياً وقد فعل ذلك، على الرغم من أن هذا الحزب عمل كمزيج من الفصائل التي قد لا تبقى معاً، إلا أنه يشكل حالياً ثاني أكبر قائمة في كتلة نتنياهو.

لذلك، يبدو أن "إسرائيل" تسير على طريق تحالف "يمين كامل" مع أربعة أحزاب تدفع نتنياهو أكثر في اتجاهها الأيديولوجي.

ووفق المجلة، يمكن أن تكون حكومة "إسرائيل" اليمينية هي الأكثر تطرفاً على الإطلاق، وتحديداً في مجالين مهمين هما السياسة الخارجية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المحتمل أن تختلف النسختان المحتملتان لحكومة نتنياهو المقبلة عن بعضهما البعض بدرجات فقط، وقد لا تختلفان جوهرياً عن الحكومة المنتهية ولايتها.