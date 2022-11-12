ايزنكوت يحذر من تعيين سموتريتش وزيرا لحرب الاحتلال

حذر رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي أيزنكوت، من تولي بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الحرب في الحكومة المقبلة.

ووصف أيزنكوت سموتريتش بأنه "يفتقر إلى الخبرة ولا يستطيع مواجهة التحديات".

وأكد رئيس الأركان السابق أن تعيين قائد "الصهيونية الدينية" في منصب وزارة الحرب "مقامرة".

واعتبر أيزنكوت الذي يعتبر من "المفكرين الاستراتيجيين" في دولة الاحتلال، أن النتائج التي حصل عليها حزبه في انتخابات "الكنيست"، بأنها "فشل" وزعم أنه توقع "انجازاً أكبر".

وأفرزت نتائج الانتخابات الأخيرة صعوداً لتيار "الصهيونية الدينية"، وهو ما أثار قلق أوساط سياسية وفكرية في دولة الاحتلال التي حذرت من آثار تولي بن غبير وسموتريتش لمناصب سيادية في الحكومة، على أدائها في مواجهة التحديات الأمنية والاستراتيجية.