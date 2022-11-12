رئيسة وزراء إيطاليأ تتهم ماكرون بالخيانة

كتبت صحيفة "Politico" أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اتهمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخيانة بسبب الوضع حول المهاجرين.

وجاء في مقالة جديدة للصحيفة: "جمدت باريس خططها لاستقبال 3500 مهاجر من إيطاليا في إطار الاتفاقية الأوروبية حول إعادة التوزيع، ودعت الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها بعد أن رفضت روما السماح برسو سفينة المنظمة غير الحكومية "Ocean Viking" التي كانت تحمل على متنها مهاجرين.

وأضافت الصحيفة أن ميلوني التي وعدت بحماية المصالح الوطنية في أوروبا، تقع حاليا في الوضع الذي يهدد بإلحاق ضرر بإيطاليا وتركها معزولة.

وتابعت أن ميلوني عبرت عن دهشتها من رد الفعل العدواني للحكومة الفرنسية، وذكرت أن إيطاليا قد استقبلت 90 ألف مهاجر في العام الجاري.

يذكر أن سفينة "Ocean Viking" التي تملكها مؤسسة "SOS Méditerranée" والتي تقوم بإنقاذ المهاجرين المحاولين عبور البحر المتوسط لدخول أوروبا. وفي الأسبوع الجاري مُنعت السفينة من دخول أحد الموانئ الإيطالية، وبعد ذلك اضطرت لمغادرة سواحل صقلية واتجهت نحو فرنسا.