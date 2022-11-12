عويضات بآلاف الجنيهات لضحايا اتوبيس النيل في مصر

أعلنت وزيرة التضامن المصرية، نيفين القباج، رفع قيمة التعويضات لضحايا حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي، مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 6 آخرين حتى الآن، وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخري، حيث تم رفع التعويضات إلى 100 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف جنيه.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بشمول أسر الضحايا بكافة أنواع الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع الجمعيات الأهلية من أجل تعبئة الموارد من هذه الجمعيات، لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وموجهة بتقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة.