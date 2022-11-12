اسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 تراجعت معظم أسعار العملات الرقمية اليوم السبت وسط محاولات الكريبتو تخطي أزمة انهيار بورصة "إف تي إكس".

و تحاول بيتكوين وأخواتها الصمود في وجه موجة الخسائر التي اجتاحت السوق عقب انهيار بورصة "إف تي إكس" وخسارة مؤسسها السابق سام بنكمان-فرايد ثروته بالكامل بقيمة 16 مليار دولار، في ظل موجة ضبابية في السوق.

ولكن محاولات بيتكوين لا تزال ضعيفة أمام حجم الخسائر التي مُنيت بها خلال الأيام الماضية، ففي السبعة أيام الماضية فقدت بيتكوين 21.88% من قيمتها السوقية.

وخسر سوق العملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تداولات اليوم نحو 2.78% من قيمته السوقية التي نزلت إلى 840.50 مليار دولار، مقابل 836.40 مليار دولار في ختام تداولات أمس، لتفقد 4.1 مليار دولار.

وانضمت منصة "إف تي إكس يو إس" إلى طلب الحماية من الإفلاس الذي قدمته "إف تي إكس" إلى السلطات الأمريكية، كما أوقفت عمليات السحب من المنصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها يوم ١١ نوفمبر/ تشرين الثاني.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) خلال مستهل تداولات اليوم بنسبة 0.08% ليصل إلى 16,739.72 دولار، مقابل 17,370.6 دولار في ختام تداولات أمس.

وخسرت القيمة السوقية لعملة بيتكوين الرقمية المشفرة نحو 13.65 مليار دولار في أقل من 24 ساعة، لتهبط إلى مستوى 321.73 مليار دولار، مقابل 335.14 مليار دولار عند إغلاق تداولات أمس

وتشير توقعات خبراء أسواق المال إلى استمرار نزيف بيتكوين خلال الأيام المقبلة لتهبط إلى مستوى 13 ألف دولار.

ورغم خسائر بيتكوين الكبيرة، إلا أن البيانات من شركة التحليلات على السلسلة غلاسنود تظهر أن أكثر من ثلث عرض بيتكوين يتم احتجازه من قبل المحتفظين بالعملات على المدى الطويل (LTHs).

أسعار العملات المشفرة اليوم

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.41% إلى 1,252.04 دولار.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.82% ليصل إلى 273.21 دولار.

وأضاف سعر عملة ريبل XRP نسبة 0.04% إلى قيمته ليبلغ 0.3667 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.10% ليبلغ 0.3402 دولار.

وربح سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 0.22% إلى 0.07981 دولار.

وانتعش سعر عملة بولكادوت Polkadot بنسبة 0.05% ليصل إلى 5.59