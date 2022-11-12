مشاهدة بث مباشر ماتش ليفربول وساوثهامبتون الآن على يلا شوت HD اليوم .. بث مباشر ليفربول يلا كورة LIVE تويتر بدون تقطيع

مشاهدة بث مباشر ماتش ليفربول وساوثهامبتون الآن على يلا شوت HD اليوم السبت الموافق 12-11-2022 ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام حيث ستنظم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وفلسطين على ملعب الأنفليد الذي يتسع لأكثر من 45 ألف مشجع وهذا الأمر دفع فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي جاءت بعد عمليات بحث واسعة على جوجل الشهير في سبيل الوصول إلى بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون الآن حيث يحرص الفريق الإنجليزي العريق الليفر في تحقيق الفوز من أجل كسب ثلاث نقاط جديدة ويحتل قبل هذه المواجهة المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة وقبل أن نبدأ في وضع التفاصيل نشير لكم إلى أننا وضعنا لكم التشكيلة وتردد القنوات الناقلة وعن التفاصيل فهي التالي :.

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وعلى هذا الرابط هنــــــــــــا يمكن لجميع زوار المقالة من مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون الآن على يلا شوت حيث يقدم العرض بجودة عالية HD وبدون أي عوائق او تعليق أو تشويش علما أن فريق ساوثهامبتون يحتل المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة بعد خوض 14 مباراة وسوف علق على هذه المباراة التي استعد لها الفريقين بكامل طاقاتهم وهو المعلق الرياضي علي محمد علي .

وقبل أن نتعرف سويا على التشكيلة نشير لكم إلى أن الفريق يعكف على مدار الدوام على نشر كافة المباريات والدوريات التي من خلالها ستشاهدونها بكل اريحية تامة ، كما هو الحال هنا مع مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر الآن ، وعن التشكيلة فهو التالي.

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وسوف نضع بين ايديكم مخلص التشكيلة المتوقعة عن فريق ليفربول الذي سيواجه بها نظيره ساوثهامبتون خلال الساعات المقبلة القليلة وهو على النحو التالي: حيث جاءت على النحو التالي: إذ أنه في خط الهجوم يضم كل من محمد صلاح – داروين نونيز – روبرتو فيرمينو.

أما في في خط الوسط لتشكيلة فريق ليفربول وهو التالي: هارفي إليوت – تياجو ألكانتارا – فابينيو . وعن خط الدفاع فهي التالي: ترنت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون. وفي الأخير فإن حراسة المرمى تضم: أليسون بيكر.

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وفي هذه المقالة التي نواصل فيها حول مشاهدة بث مباشر ماتش ليفربول وساوثهامبتون الآن على يلا شوت HD اليوم السبت فقد وضعنا لكم بعض من القنوات المسؤولة عن نقل هذه المباراة الهامة وتردداتها وهي في السطور التالية.

أولا: قناة CBC SPORT HD.

ثانيا: قناة Varzish Sport HD.

ثالثا: قناة Iran 3.

رابعا: قناة 3 Sport.

خامسا: قناة ليبيا سبورت

سادسا: قناة ZDF الألمانية

سابعا: قناة TVPlay Sports.

ثامنا: قناة ARD Das Erste HD الألمانية

تاسعا: CBC Sport HD 11135 h AzerSpace 1 46.0°E 27500.

عاشرا: Idmen TV 11175 h AzerSpace 46°E 27500.

الحادية عشرة : ARENA SPORT 11512 v Eutelsat 30000.

الثانية عشرة: RTS 10971 h Hot Bird 13 29700.

الثالثة عشرة : IRIB Varzich 11881 h Badr-4/5/6/7 27500

بيب ليندرز سيتولى إدارة فريق ليفربول غدًا أمام ساوثهامبتون 🫡 pic.twitter.com/XIOR3GnLcl — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) November 11, 2022

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كما ونضع بين ايديكم تردد القنوات التي تبث بث مباشر لماتش ليفربول وساوثهامبتون الآن على يلا شوت وبجودة HD وهو على النحو التالي: ونبدأ مع أول تردد وهو قناة AD SPORTS 1 HD على نايل سات: التردد: 11411، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 30000، التصحيح: 3/4.

وفي القناة الثانية التي ستنقل لكم مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الآن هو قناة AD SPORTS 1 HD على عرب سات وفيما يلي ترددها 11804 ، الاستقطاب: أفقي ، الترميز: 27500، التصحيح: 3/4 .

ونواصل معكم تقديم المعلومات حول ترددات القنوات الرياضية من أجل مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون الآن وهو التالي: إذ ان قناة ON Time Sports 1 HD على نايل سات يكون ترددها التالي: التردد: 11861 ، الاستقطاب: رأسي ، الترميز: 27500 ، التصحيح: 5/6 .

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محمد علق : "جماعة الليفر وحدهم غير الاسبوع الماضي كانو دايرين #KloppOut واليوم رجع افضل مدرب فالتاريخ ".

اسلام محمد علق : "مان سيتي اذا كان مدرب ولا لغيبه او جماهير يصيحوا كتير ويصدقوا اي حاجه يعملوها علشان الليفر معلم عليهم دائما ".

اما حامد علق : " أنت واحد من أعظم المدربين على مر التاريخ كيف تجمع بين الأسود والأبيض والأصفر والأحمر والأزرق والأخضر وتحضن كل واحد فيهم بي إناق حار ودافئ ".

ايمن علق على ماتش ليفربول بث مباشر الآن HD على يلا شوت : "نفس اوريجى لاعب كسول وينتظر المقشرات فقط، لا اعتقد ليفربول بحوجة لمهاجمين يجب تعزيز الوسط بنجوم سوبر فقط عندها ستكون انجلترا وأوروبا تحت السيطرة، الملاحظ كلوب بدأ يتخلى عن طريقته المعتادة (الضغط العالي)بسبب ضعف خط الوسط".

محمد فرج علق : "جامد ومجاني وعنده خبره بالدوري وهيديك افضليه كبيره في التغيرات لان جوتا اصاباته كتير وبيلعب شمال ويمين ولسه قدامه ٤ سنين في الملعب ".

محمد الصوالي علق: "هي كل الناس اللي بتعلق دي بتتكلم جد؟ يعني مش شايفين كوارث نص الملعب والباك اليمين وبقينا نهلل عشان لاعب زي زاها! احا بجد ". اما محمود غزال علق : "المشكلة في طريقة لعب دياز بيقف على الكورة ويعطل الهجمة وفي الآخر بخطف منه الكورة ".

أبو إيليا علق : "تواجه ليفربول وساوثهامبتون، في البريميرليغ 46 مرة، حقق فيها ليفربول: 25 انتصار، 10 تعادلات، 11 خسارة، اكثر نتيجة، كانت فوز ليفربول على ملعب ساوثهامبتون 7-1 في موسم 1999 ".

اليوم ليفربول وبعدها إنقطاع لشهر ونصف



أكرهه التعثرات قبل فترة التوقف، تكون دايم في بالك ومستحيل تخرج منها بشكل سريع



الثلاث نقاط مطلب

أرسنال عنده مباراة صعبة أمام ولفرهامبتون

تشيلسي عنده مباراة صعبة أمام نيوكاسل

توتنهام عنده مباراة صعبة أمام ليدز



ضروري نستفيد من هذه الجولة. pic.twitter.com/JQZCEJ7RYR — ناصر (@i_NSR) November 12, 2022

اما محمد التميمي علق على مباراة ليفربول بث مباشر الآن HD : "ليفربول فاز ع السيتي وتوتنهام في البريميرليج وهو أقل منهم فنيا في الوقت الحالي بسبب #محمد_صلاح والدليل لقاء جوارديولا وكونتي بصلاح بعد المباراة تشعر انه لقاء لإبداء الاعجاب والعتاب أيضاً وكأنهم بيقولوله وبعدين معاك ي #صلاح كل مرة انت برضو ".

علاء علق :" احتاج افهم لما يكون دى بروين متفوق على صلاح مثلا مش لازم يكون اكتر منة اسسيست أو احراز لأهداف ولا هما بيقيمو الشخص على حسب نيتة أنة عايز يجيب أجوان وخلاص ".

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ولقد وضعنا لكم أيضا تشكيلة فريق ساوثهامبتون التي سيواجه بها فريق ليفربول الإنجليزي وهو على النحو التالي: جافين بازونو ، وفي خط الدفاع رومان بيرد، ليانكو، محمد ساليسو، دويي كاليتا كار ، وفي خط الوسط جو أربيو، وورد بروس، ستيوارت أرمسترونج، براهيم ديالو، وفي خط الهجوم محمد اليونسي، آدم أرمسترونج .

وفي نهاية المقالة التي اعدها فريق فلسطين اليوم حول مشاهدة بث مباشر ماتش ليفربول وساوثهامبتون الآن على يلا شوت HD اليوم السبت الموافق 12-11-2022 نشير لكم إلى أننا نقوم في بث جميع مباريات الليفر في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا .