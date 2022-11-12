آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد 13 نوفمبر 2022

أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 13 نوفمبر 2022.

و أوضحت الهيئة أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد سيكون للحافلات الخامسة، والسادسة، والسابعة حتى الرقم (120) من كشف المسافرين رقم (2022/37) و الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/44)

و دعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

و أكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

و أشارت الهيئة الى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

كما دعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.