بالأسماء.. تشكيلة منتخب السعودية في كأس العالم 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة عن لاعبي المنتخب السعودي، كما تتجهز الجماهير السعودية، لمشاهدة كأس العالم في قطر، حيث أعلن المدرب الفرنسي إيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، رسميا يوم الجمعة، عن قائمة "الأخضر" المؤلفة من 26 لاعبا لخوض غمار نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

تشكيلة منتخب السعودية في كأس العالم:

وتصدر قائمة المنتخب السعودي التي اختارها رونار الثلاثي: سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وغيرهم من نجوم "الأخضر".

تشكيلة منتخب السعودية في كأس العالم:

حراسة المرمى: محمد العويس (الهلال)، محمد اليامي (الأهلي)، نواف العقيدي (النصر).

خط الدفاع: سلطان الغنام وعبد الاله العمري وعبدالله مادو (النصر)، محمد البريك وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني (الهلال)، حسان التمبكتي (الشباب).

خط الوسط: سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبدالله عطيف وعبد الإله المالكي (الهلال)، عبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي النجعي وعلي الحسن (النصر)، هتان باهبري (الشباب)، رياض شراحيلي (أبها).

خط الهجوم: صالح الشهري (الهلال)، فراس البريكان (الفتح)، هيثم عسيري (الأهلي)، وفهد المولد (الشباب).

وسيلعب "الأخضر" ضمن المجموعة الثالثة لكأس العالم "قطر 2022: إلى جانب كل من، الأرجنتين والمكسيك وبولندا.