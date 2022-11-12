مصرع 19 شخصا إثر سقوط حافلة في نهر النيل

لقى 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، إثر سقوط حافلة بأحد ترع نهر النيل شمال مصر.

وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، بـسقوط حافلة بترعة البوهية بمحافظة الدقهلية، عندما اختلت عجلة القيادة في يد السائق".

وأكد شهود عيان، أن الحادث وقع أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس، وأمام قرية منشأة عبد النبي وسقطت الحافلة به وكان به ركاب في مياه الترعة، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وفى تموز/يوليو الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة متوقفة على طريق سريع في محافظة المنيا جنوبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا، وإصابة 35 آخرين.