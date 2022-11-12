بالصور في الذكرى الثالثة لاستشهاده ..الإطار النسوي للجهاد ينظم زيارة لعائلة القائد بهاء أبو العطا

نظم الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي ، زيارة لبيت قائد أركان المقاومة في فلسطين الشهيد بهاء أبو العطا، وذلك في الذكرى الثالثة لاستشهاده.

وأوضحت مسؤولة الإطار د. أسمهان عبد العال، أن هذه الزيارات تأتى للتضامن والتواصل مع أهالي الشهداء والأسرى، ووفاءً لهم على تضحياتهم التي قدموها من أجل الدين والوطن.

وبينت د. عبد العال، أن الإطار النسوي سيعمل جاهداً للوصول إلى بيت كل شهيد وأسير وجريح من مختلف التنظيمات من خلال زيارتهم، وذلك للتخفيف عن أهلهم وذويهم وللوقوف معهم ومساندتهم ومؤازرتهم.

بدورها، أعربت عائلة القائد أبو العطا عن تقديرهم لهذه الزيارات والتي اعتبروها وفاءً من الإطار النسوي لتضحيات الشهداء والأسرى، وتجسيداً لروح الإخاء والتكافل بين أبناء شعبنا المقاوم.









