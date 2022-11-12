تقرير يصل اليوم الى قطاع غزة. .منتخب فلسطين لكرة السلة للكراسي المتحركة حقق انجازاً تاريخياً

أكد نائب رئيس اللجنة "البارالمبية" في فلسطين كامل أبو الحسن، أمس السبت 12 نوفمبر 2022، أن منتخب فلسطين لكرة السلة للكراسي المتحركة حقق انجازاً تاريخياً بعد تتويجه بلقب البطولة الدولية التي أقيمت في دولة الهند برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبراً أنها أول بطولة جماعية يحصدها فريق فلسطيني من ذوي الإعاقة على مدار التاريخ.

وأوضح أبو الحسن في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ 11 فريقاً من دول مختلفة شاركوا في البطولة، منهم 8 فرق شباب و3 فرق فتيات، إذ تواجد الفدائي الفلسطيني في المجموعة الأولى المكونة من 4 فرق، رفقة باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.

وأشار إلى أن فلسطين تأهلت وصيفاً لمجموعتها، إذ قابل المنتخب الفلسطيني نظيره الليبي في مراحل البطولة، وتغلب عليه بنتيجة عريضة 48 مقابل 39، واجتاز بعد ذلك نظيره منتخب بنغلاديش بنتيجة 65 مقابل 41، بينما خسر الفدائي أمام نظيره السوري بنتيجة 54 مقابل 51، وفي المقابل انسحب المنتخب الأفغاني من البطولة، مضيفاً: "تفوق الفدائي على الهند في المباراة النهائية أمس بنتيجة 49- مقابل 44، معلناً عن تتويجه في البطولة وتحقيق الإنجاز التاريخي".

ونوه إلى أن اللجنة التي تواجدت رفقة المنتخب تكونت من، رئيس الوفد د. أحمد موسى، وهو ممثل للجنة الدولة للصليب الأحمر، والمصنف هاني مطر، والحكم محمد العالول، والمدير الفني كابتن إبراهيم رحّال، وكابتن إبراهيم سكيك، ومسؤول العلاقات اللوجستية حسن ماضي، أما كتيبة اللعبين فقد تكونت من، اللاعب نهاد منصور، وأحمد أبو ناموس، وسليم أبو خطاب، وعماد الكسيح، ومحمد عجور، وعلي جبريل، وحسام القلازين، وأنس مشتهى، ومحمد الدهليز، ومحمد الجزار، وعبد الجواد موسى، وشادي ضهير.

وقال أبو الحسن: إنه على الرغم من تحقيق ألقاباً فردية تعد بالعشرات على مستوى الألعاب الأولمبية الفلسطينية، سواء عربية أو دولية، إلا أن الفدائي لكرة السلة للكراسي المتحركة، حقق انجازاً تاريخياً لم يسبق أن حققها منتخب جماعي من ذوي الإعاقة.

وبيّن، نائب رئيس اللجنة البارالمبية، أن الفدائي الفلسطيني لكرة السلة للكراسي المتحركة، شارك في أول بطولة له عام 2013 في لبنان، وحصد المركز الثالث، واليوم يحقق لقب البطولة في انجاز فلسطيني تاريخي، موضحاً أن البطولة بدأت فعلياً من 7 نوفمبر 2022، وانتهت بتاريخ 11-11-2022، إذ أقيمت المباراة النهائية أمس الجمعة في دولة الهند.

واعتبر، أن الفدائي استعد للبطولة بشكل مقبول، لكن ليس على المستوى المطلوب، إذ إن الظروف السيئة والمعيقات التي واجهها المنتخب حالت دون أن يقيموا معسكرا تدريباً خارجياً، إذ إنهم اعتمدوا على التدريبات المحلية لتنمية خبرات اللاعبين استمرت لمدة 4 أشهر، لكن عزيمتهم وإصرارهم دفهم لهزيمة نظرائهم والتتويج بكأس البطولة.

وأشار إلى أن ظروفاً ومعيقات جمة واجهت المنتخب، أبرزها الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى عدم قدرتهم على إقامة معسكر تجريبي خارج فلسطين، وظروف سفرهم إذ يمكث اللاعبون أياماً على المعابر قبل أن يغادروا إلى الخارج، إذ إنهم بدؤوا رحلة السفر بتاريخ 2 نوفمبر، ووصلوا إلى الهند بتاريخ 5 نوفمبر، وهو ما يبرهن الصعوبات والمعاناة التي تواجههم، داعياً الجهات الرسمية للتكفل بتسهيل سفرهم ودعمهم المادي والمعنوي، حتى يحققوا إنجازات دولية أخرى، ويرفعوا اسم فلسطين عالياً.

ووفق أبو الحسن، فإنه من المتوقع أن يصل الفدائي إلى أرض الوطن اليوم الأحد، إذ إن اللجنة رفقة اللاعبين غادرت الهند متوجهة إلى قطاع غزة.