انخفاض سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 12/11/2022 بعد الارتفاع الكبير بالأمس

شهد سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 12/11/2022 ، انخفاضاً طفيفاً بعد ارتفاع طرأ على سعر صرفه الجمعة متأثراً بالسوق العالمية ، وخاصة في ظل ترقب المواطنين لأسعار الذهب وخاصة بعد الانخفاض الكبير على سعر صرف الدولار الامريكي ، أسعار الذهب في الأردن عيار 21 ، الأكثر طلبا بين الأردنيين، وصل إلى 36 ديناراً دينار للبيع ، و 34,5 دينارا للشراء، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكن اسعار الذهب اليوم السبت 12/11/2022

سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 12/11/2022

نشرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم السبت 12/11/2022 اسعار الذهب في الاردن ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عنها اليوم فقد انخفض السعر ، حيث بلغ بيع الغرام مختلفة العيارات على النحو التالي :

عيار 21 قيراط : سعر البيع إلى 36 دينار- والشراء : 34.5 دينارا .

عيار 24 قيراط : سعر البيع 42.10 دينارا، الشراء إلى 39.3 دينارا.

عيار 18 قيراط : سعر البيع 32.30، والشراء و29.3 دينارا.







الاسعار يوم الجمعة بعد الارتفاع الكبير

ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 36.3 دينار، و34.8 دينار للشراء.

وارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 42.4 دينارا، بينما ارتفع سعر الشراء إلى 39.6 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 32.6 دينارا، و29.6 دينارا للشراء.

واتجهت أسعار الذهب لتحقيق أكبر ارتفاع في أكثر من عامين بعد زيادة مكاسبها اليوم الجمعة، إذ عززت الدلائل على تباطؤ التضخم الآمال في احتمال أن يتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1756.54 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه بأكثر من اثنين بالمئة أمس الخميس إذ أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بأقل من المتوقع في أكتوبر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1759.70دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. ويرى المتعاملون أن هناك فرصة بنسبة 73.5 بالمئة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي في ديسمبر .

سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 12/11/2022

استمر مؤشر الدولار في التراجع لينخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبا. وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد أمس الخميس. وتسير أسعار الذهب في الاتجاه المعاكس لعوائد سندات الخزانة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.43 دولارا للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1042.90 دولارات للأوقية، متجها إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير 2021. وصعد البلاديوم 2.02 بالمئة إلى 2004.25 دولارات.



